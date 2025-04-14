CRR'de minik solistlerle 23 Nisan konseri

Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:12

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:12

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlik kapsamında 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" yapılacak.

NİL VENDİTTİ İLE KLASİKLERİN İLK BÖLÜMLERİ

Konserde genç orkestra şefi Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası'na Can Ekin Buçukoğlu (piyano), Deniz Ozan Çelik (keman), Amine Bengisu Ateş (klarnet) ve Balkız Mercan Eruluğ’a (viyolonsel) eşlik edecek.

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri”nin ilk bölümünde, klasik müzik tarihinin en güçlü eserlerinden seçilen konçertoların birinci bölümleri seslendirilecek. Açılışta, Can Ekin Buçukoğlu, W. A. Mozart’ın dramatik Re minör tonundaki Piyano Konçertosu No.20’nin Allegro başlıklı ilk bölümünü yorumlayacak.

Deniz Ozan Çelik, virtüöz pasajları ve zarif melodik çizgileriyle romantik dönem keman repertuvarının önde gelen eserlerinden H. Wieniawski’nin 2. Keman Konçertosu’nun ilk bölümünü seslendirirken; Amine Bengisu Ateş, C. M. von Weber’in yalın ve lirik temalar üzerine kurulu Giriş, Tema ve Varyasyonlar adlı eserinde klarnetin anlatım gücünü ortaya koyacak. Balkız Mercan Eruluğ ise C. Saint-Saëns’ın Viyolonsel Konçertosu No.1’inin ilk bölümünde, çalgının renkli tınısını ve teknik kapasitesini gözler önüne serecek.

Konserin ikinci yarısında ise, F. Mendelssohn’un Senfoni No. 5, “Reformasyon” başlıklı yapıtı ile kapanış yapacak.