CSO ve Başkent Üniversitesi Ortak Konseri

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:46

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:47

DenizBank sponsorluğunda gerçekleşen “CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri” devam ediyor. 20 Ocak 2025 tarihinde Kutay Maktay'ın şefliğinde ve Arp Sanatçısı Engin Kansu'nun solistliğinde, CSO Ada Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Orkestra Akademik Başkent Ortak Konseri gerçekleştirilecek.

Program şu şekilde:

G.Pierne

Arp ve Orkestra için Konçerto

Gustav Mahler

Adagietto

Felix Mendelssohn

Yaylı Sazlar için Kuartet No.3 Op.81

Claude Debussy

Danse Sacree et Danse Profane