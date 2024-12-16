CSO ve Başkent Üniversitesi Ortak Konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Orkestra Akademik Başkent ortak konseri gerçekleştirecek.
DenizBank sponsorluğunda gerçekleşen “CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri” devam ediyor. 20 Ocak 2025 tarihinde Kutay Maktay'ın şefliğinde ve Arp Sanatçısı Engin Kansu'nun solistliğinde, CSO Ada Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Orkestra Akademik Başkent Ortak Konseri gerçekleştirilecek.
Program şu şekilde:
G.Pierne
Arp ve Orkestra için Konçerto
Gustav Mahler
Adagietto
Felix Mendelssohn
Yaylı Sazlar için Kuartet No.3 Op.81
Claude Debussy
Danse Sacree et Danse Profane
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