CSO ve Başkent Üniversitesi Ortak Konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Orkestra Akademik Başkent ortak konseri gerçekleştirecek.

CSO ve Başkent Üniversitesi Ortak Konseri
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:46

DenizBank sponsorluğunda gerçekleşen “CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri” devam ediyor. 20 Ocak 2025 tarihinde Kutay Maktay'ın şefliğinde ve Arp Sanatçısı Engin Kansu'nun solistliğinde, CSO Ada Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Orkestra Akademik Başkent Ortak Konseri gerçekleştirilecek.                      

Program şu şekilde:

G.Pierne

Arp ve Orkestra için Konçerto

Gustav Mahler

Adagietto

Felix Mendelssohn

Yaylı Sazlar için Kuartet No.3 Op.81

Claude Debussy

Danse Sacree et Danse Profane


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