Çukurova Belediyesi 2024 Öykü Yarışması Başvuruları Başladı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:11

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:23

Çukurova Belediyesi, kültür ve sanata katkılarını sürdürüyor ve bu yılın öykü yarışmasının startını veriyor. 2024 Çukurova Öykü Yarışması’nın teması “Yalnızlık” olarak belirlendi. Başvurular, 1 Ekim 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Başvuru Detayları

Yarışmaya katılmak isteyenler, öykülerini [email protected] e-posta adresine gönderebilirler. Başvuru şartları ve seçici kurul hakkında bilgiler aşağıda yer alıyor: