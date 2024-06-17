Çukurova Belediyesi 2024 Öykü Yarışması Başvuruları Başladı
Çukurova Belediyesi 2024 Öykü Yarışması Başvuruları Başladı
Çukurova Belediyesi, kültür ve sanata katkılarını sürdürüyor ve bu yılın öykü yarışmasının startını veriyor. 2024 Çukurova Öykü Yarışması’nın teması “Yalnızlık” olarak belirlendi. Başvurular, 1 Ekim 2024 tarihine kadar kabul edilecek.
Başvuru Detayları
Yarışmaya katılmak isteyenler, öykülerini [email protected] e-posta adresine gönderebilirler. Başvuru şartları ve seçici kurul hakkında bilgiler aşağıda yer alıyor:
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