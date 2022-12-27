Çukurova Öykü Ödülü kazananları açıklandı
Yeni Adana Gazetesi ve Çukurova Belediyesi işbirliğiyle yaşama geçirilen, “Göç ve Göçmenlik” konulu Çukurova Öykü Ödülü’nün 2022 yılı sahipleri belli oldu.
İlki geçen yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören Çukurova Öykü Ödülü yarışması “Emeğin Çukurova’sı” başlığıyla yapılmıştı. Yarışmanın bu yılki konusu ise “Göç ve Göçmenlik” oldu. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu bu yıl birincilik ödülü “Yurda Dönüş” adlı öyküsüyle Sofya Kurban'ın, ikincilik “Karpuzlu Sakız” adlı öyküsüyle İ. Usame Yöndem'in, üçüncülük ödülüyse “Bilinmeyen Bilinmeyen” adlı öyküsüyle Erkan Damar'ın oldu.
Ödüller 14-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çukurova Kitap Fuarı’nda, “Göç ve Göçmenlik” konulu panelin ardından sahiplerine takdim edilecek.
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