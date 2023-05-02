Cumhuriyet 99. yaşını okurlarıyla kutluyor

Cumhuriyet Gazetesi, 99’uncu kuruluş yıl dönümünü Ankara’da okurlarıyla birlikte kutluyor.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.05.2023 - 18:33
Cumhuriyet 99. yaşını okurlarıyla kutluyor
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Adını halk önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği ve yayın yaşamına 7 Mayıs 1924’te başlayan Cumhuriyet Gazetesi, 99’uncu kuruluş yıl dönümünü Ankara’da kutlayacak. Cumhuriyet 99 yaşında adlı etkinlik, 7 Mayıs, saat 16.00’da Abidin Daver Sokak, No: 14, Çankaya/Ankara adresindeki Ankara Temsilciliği’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe Cumhuriyet okurları da katılacak.


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