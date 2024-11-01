Cumhuriyet Bayramı coşkusu konserlerle devam ediyor

Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:44

Güncelleme: 01.11.2024 - 14:44

Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası, 30 Ekim akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde verdiği Cumhuriyet Bayramı konserinde Beethoven'in "Prometheus Üvertürü" ile Mozart'ın "Jüpiter Senfonisi"ni seslendirdi.



Konserin solisti Türkiye’nin genç ve yetenekli piyanisti İlyun Bürkev Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde Saint Saëns'ın "2. Piyano Konçertosu" nu çaldı. Salzburg Mozarteum'da Prof. Pavel Gililov ile eğitimine devam eden, en son Temmuz ayında katıldığı Philadelphia Müzik Festivali’nde kendi yaş grubunda 1.lik ödülü ile tüm kategorilerde Grand Prize Ödülü'nü de kazanarak kariyerinde hızla yükselen Bürkev'in ilk kez çaldığı esere hakimiyeti hayranlık uyandırdı. Genç yıldız, "Daha 7- 8 yaşlarındayken ilk piyano masterclasslarımdan birini yaptığım İbrahim hocamın yönetiminde çalmak benim için çok kıymetli. Provalar sırasında müziğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle çok ilham verdi" diyerek Cumhuriyetin 101 yılında İstanbul'da konser veriyor olmaktan duyduğu heyecanı ifade etti.



TEV ODA ORKESTRASI "CUMHURİYET KONSERİ"

Merhum Vehbi Koç'un 1967'de kuruluşuna öncülük ettiği Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) mezun bursiyer ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası ikinci konserini Cumhuriyetin 101. yaşını kutlamak için 31 Ekim'de Süreyya Operası’nda verdi.

TEV yurt dışı bursiyerlerinden, MSGSÜ Öğretim Üyesi ve keman virtüözü Özcan Ulucan yönetimindeki "Cumhuriyet Konseri" nde TEV mezun bursiyeri piyanist Birsen Ulucan'da solist olarak yer aldı. Konserde bu orkestra için Özkan Manav’ın bestelediği "Horonlar" ve Çaykovski'nin "Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenade" eserleri seslendirildi.

TEV camiasının gururla izlediği konserde Birsen Ulucan Mendelssohn'un "Keman, Piyano ve Yaylı Çalgılar için Konçerto" eserini çaldı. Topluluk ısrarlı alkışlara Brahms'tan Macar Rapsodisi çalarak yanıt verdi. Besteci Özkan Manav; "Onlar için yazdığım, bu akşam ikinci kez çaldıkları eser dolayısıyla bir araya geldik. Hepsini yürekten kutluyorum." diyerek başarılarının devamını diledi.