Cumhuriyet Kitap Dergi’de bu hafta!

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 00:04

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 00:04

Depremlerle yıkıldık! Giderek derinleşen acı bilançoda bu yazının kaleme alındığı ana kadar 35 bin 418 kişi yaşamını yitirdi, en son açıklamaya göre 105 bin 505 kişi yaralandı, on binlerce can enkaz altında.

Ali Sirmen’in yazdığı gibi “Yaşadığımız son olaylar, düzenin deprem ile değil depremin sonuçlarıyla savaşanlarla mücadele iradelerinin olduğunu göstermiştir.”

Depremde yakınlarını da kaybeden Veysel Ulusoy’un yazdığı gibi “Devlet diyoruz ama devletin çalışma şekli ve etkinliği onu yöneten hükümetin elinde her zaman. Onu yönetenlerin görevi böyle durumlarda koordinasyonu sağlayarak devleti halkla buluşturmaktı. Yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar 3 gün.”

Tam da budur yaşanan! Bunlar yetmezmiş gibi deprem bölgesine giden yardımları “muhaliflerden geliyor” gerekçesiyle önlemeye çalışanlara ne denir! Ya sosyal medyayı kısıtlayanlara! Tepki gösteren depremzedenin sesini kısanlara! Sonra durup durup lafı kadere dolamak ne demek!

İmar izinleri nasıl verilmiş? AFAD yardımların ve malzemelerin kaydını neden doğru dürüst tutamamış? Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) hali pürmelali nedir?

Deprem olur, oluyor, olacak! Soru / sorun bu jeolojik gerçeğin neden yaşandığı değil, neden yıkıldığımız! Hepimize düşen yüzyılın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya çalışmak değil sadece; yıkımın asıl sorumlularına, bu felaketin acı sonuçlarına davetiye çıkartan yağma ve talan düzenine hesap sormaktır da. Yüzyılın felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Cumhuriyet gazetesi, deprem bölgelerindeki yurttaşlar için gücünü kullanmayı bir insanlık görevi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet Vakfı, yurttaşlarımızın yardımlarının en doğru şekilde deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için üzerine düşen aracılık görevini eksiksiz yerine getirecektir.

Yardım etmek isteyen yurttaşlarımız aşağıdaki koşulları yerine getirmek durumundadır:

- Depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilecek yardımların açıklama kısmına “Gönderdiğim tutar Cumhuriyet Vakfı tarafından yardım toplamak için görevlendirilmiş yetkili ve resmi mercilere ulaştırılmak şartıyla” yazılmalıdır.

- Bağışta bulunanların isimleri ve bağış miktarları kendi izinleri doğrultusunda www.cumhuriyet.com.tr sitemizde paylaşılacaktır.

- Ülkemizde ve başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız, yardımlarının deprem mağdurlarına ulaştırılması için Cumhuriyet Vakfı’nın aşağıda paylaştığı banka hesaplarına bağış yapabilir. TL 1398 37381 TR91 0006 4000 0011 3980 0373 81 USD 1398 37801 TR62 0006 4000 0021 3980 0378 01 EUR 1398 37816 TR45 0006 4000 0021 3980 0378 16 GBP 1398 37820 TR34 0006 4000 0021 3980 0378 20

Not: 11 Şubat’ta başlaması planlanan ve deprem felaketi nedeniyle ertelenen TÜYAP Bursa 20. Kitap Fuarı’nın, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Gamze Akdemir