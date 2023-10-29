Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 100. yıla özel karma sergi açıldı: ‘Aydınlanmanın evi’

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Açılışa Rusya Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı İvanov Aleksey, Rus Evi Sorumlusu Alexander Sotniçenko, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Ankara Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, sanatçılar Ülkü Günay, Nurtaç Özler, Ayten Timuroğlu, Şükrü Ertürk, Celal Binzet, Atis Fuarcılık’ın sahibi Bilgin Aygül katıldı.

Yoğun katılımın olduğu serginin açılış konuşmasını yapan gazetemizin yazarı Işık Kansu, “Cumhuriyet, sanat ve kültür demek, aydınlanma demek. Cumhuriyet gazetesi de Aydınlanmanın bir evi” dedi. Kansu, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, “Bugün 30 cumhuriyetçi sanatçımız, Cumhuriyetin 100. yılında değeri çok büyük sergiyi hazırladı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Her tablo, Cumhuriyetin coşkusunu bize yansıtıyor” dedi.

‘YAPACAK ÇOK ŞEY VAR’

Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay da konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak “Korkacak hiçbir şey yok. Yapacak çok şey var” dedi.

Sergide eseri yer alan sanatçılar ise şöyle: Celal Binzet, Ataç Elalmış, Ayla Aksoyoğlu, Aynur Ocak Gündoğan, Ayten Timuroğlu, Baran Kamiloğlu, Cemil Eren, Daver Darende, Durmuş Ali Akça, Gürol Sözen, Habip Aydoğdu, Hasan Mirza, Hatice Soysal, İhsan Çakıcı, İmren Erşen, Kadir Öztoprak, Kurguzova Miroshnik, Mehmet Ali Doğan, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Erbil, Metin Yurdanur, Muhteber Demirtaş, Nihat Kahraman, Nur Gökbulut, Nurtaç Özler, Serap Etike, Şükrü Ertürk, Ülkü Günay, Yusuf Demirtaş, Zeynep Eren.”

Sergi 10 Kasım’a dek Abidin Daver Sokak, Numara 14’teki Ankara CKM’de sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.