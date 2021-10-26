Cumhuriyet Kültür Servisi’ne Yaşayan Değerler Ödülü

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

UNESCO, 2021 yılını Hacı Bektaş Veli’yi 700. yılında anma yılı olarak kabul etmişti. Anadolu’nun bilgelerinden Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliğini şiirle, edebiyat ve müzikle harmanlayarak düzenleyen Kardelen Sanat Derneği ve paydaşı Bayırlı Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (1987) Divriği Kültür Derneği’nin de katkısıyla görkemli bir tören hazırladı. Şiiri halka ulaştırmanın en etkili yolunun, “Müzikle harmanlanıp halkın ayağına gitmesidir” düşüncesiyle yola çıkan dernekler, kültür sanat ve edebiyata gönül vermiş insanları bir araya getirerek.” Hacı Bektaş Veli Öğretileri Şiir Yarışması” ve “Yaşayan Değerler Onur Ödülleri”ni Küçükçekme, Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenledi. İki gün süren programın ikinci bölümünde ise İran’ın Türkiye’ye sığınmış Hak insanı Cavit Murtezaoğlu anıldı.

SANATIN VE HALKIN SESİ OLANLAR KAZANDI

Hem yöresel değerler hem Anadolu geleneklerini yaşatmak ve dar gelirli kırsal bölge çocuklarına okumayı sevdirmek için yola çıkan Kardelen Sanat Derneği Başkanı Yusuf Leblebici ve Divriği Bayırlı Köyü Derneği Başkanı Cihan Erdoğan, işbirliğiyle düzenledikleri şiir ödülleri için seçim yapma konusunda seçici kurulun zorlandığını ama “Yaşayan Değerler” Onur Ödüllerini, aydınlık günlerimiz yolunda çalışanları seçerken hiç zorlanmadıklarını ifade ettiler.

Örneğin kültüre katkı sunan bürokrat olarak daha önce tarihe geçen halterci Naim Süleymanoğlu’nun ülkesine dönmesini sağlayan ve halen CHP Genel Başkanı, spor başdanışmanı olan Kenan Nuhut’a, ödülünü Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Özenç takdim etti.

Deniz Gezmiş’leri film yapan yönetmen Musa Kaplan, asılmasınlar diye yola çıkan Mahir Çayan’lar anısına “Kızıldere”, hapishanede ise “Uyu deme; uyuyamam” türküsünü yazıp besteleyen Âşık Sinem Bacı gibi şair ve halk ozanlarının yer aldığı jüri üyeleri de gecede çalıp söyledi. Bu müzikler, günümüzün Kerbelası’na can suyu niteliğindeydi.

KÜLTÜR SANATTA CUMHURİYET FARKI

Asırlık Cumhuriyet gazetesinin kültür sanat sorumlusu olarak görev aldığı günden bu yana inandığı gazetecilik ilkeleri doğrultusunda kültür sanatın her türünü haberleştirerek okuruna ulaştırmayı ve yaygınlaştırmayı hedef alan duayen gazeteci Yazgülü Aldoğan’a ve yönettiği Kültür Servisi’ne ödülünü de, yine her türlü zorlukla mücadele ederek habercilik yapan bir başka gazeteci İsmail Saymaz verdi. İsmail Saymaz, “Yazgülü Abla’ya ödül vermek bana düşmez, o ancak düzeltme yapar ama burada bulunmaktan, onunla aynı ödülleri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Yazgülü Aldoğan ise ödülünü alırken yaptığı konuşmada okurlardan özür diledi ve şöyle devam etti: “Ne yazık ki size her gün içinizi karartan haberler vermek zorunda kalıyoruz; umut veren gazeteler yapamıyoruz, bunu aşabildiğimiz tek yer kültür sanat oluyor. Sanat, kültür bizi ayakta ve umutlu tutuyor. Mücadelemiz devam edecek. Bu yıl 29 Ekim’i çok farklı, çok inançlı kutlayacağız ama çok yakında kazanacağımız zaferden sonra çok daha büyük ve anlamlı kutlamalar yapacağız. Atatürk’ün kurduğu ilkeler doğrultusunda Cumhuriyet ilelebet devam edecek. Reklam arası bitti, Cumhuriyet’in fabrika ayarlarına döneceğiz”.

İsmail Saymaz da ödülünü alırken “Bu ülkede Aleviler olmasa ıslık bile çalamazdık. Kendi köyüm bana ödül vermedi ama Bayırlı köyü verdi” diye seçici kurula teşekkür etti. Gecede Hacı Bekkaş Veli temalı şiir yarışmasında İsmail Aydoğmuş birinci seçilirken Arzu Karademir ve Yadigâr Hayta aynı puanlarla ikinciliği paylaştı. Üçüncülük ödülünü alan Serhat Tomur ise “nefes”lerini saz çalıp söyleyerek sundu ve kendisine el vermiş babasını anarak duygulanıp gözyaşı döktü.

Serhat Tomur’un deyişleri herkesin yüreğine dokunurken dinleyicilerin birincisi de aslında oydu. Gecenin onur ödülüne seçilen sanatçılarından karikatürist ressam Kurtuluş Akyıldız ve Altın Portakal Ödüllü Yol ve Maden gibi filmlerde oynamış Meral Orhansoy da programın ilgi çeken sanatçılarındandı. Meral Orhansay, köy çocuklarına bağışta bulunarak eğitimlerine katkıda bulundu. Cavit Murtezaoğlu’nun anıldığı programda da Kardeş Türküler’den Feryal Öney, Arslan Hazreti, Âşık Sinem Bacı, Grup Rezbar, Sefer Kocakaya, Gülüş Meçhuli ve CM Ses Atölyesi gibi sanatçılar sahne aldı.