Cumhuriyet Sanat Galerisi çevrimiçi oldu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:34

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 15:35

Sanat dünyasından isimlerin yapıtlarını çevrimiçi ortamda sanatseverlerle buluşturacak olan Cumhuriyet Sanat Galerisi, www.cumhuriyetkitap.com.tr/cumhuriyet-sanat-galerisi adresinde kullanıma sunuldu. Sanatseverler, çevrimiçi galeriye bilgisayarları, tabletleri ya da akıllı telefonlarıyla kolayca ulaşarak yapıtları inceleyebiliyor. Beğendikleri yapıtları çevrimiçi yolla edinebilen sanatseverler, Cumhuriyet Vakfı’na da katkıda bulunabiliyor. Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne iki haftada bir yeni eserlerler de ekleniyor.