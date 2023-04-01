Cumhuriyet Sanat Galerisi çevrimiçi oldu

Cumhuriyet Vakfı yararına oluşturulan Cumhuriyet Sanat Galerisi, çevrimiçi kullanıma açıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:34
Cumhuriyet Sanat Galerisi çevrimiçi oldu
Abone Ol google-news

Sanat dünyasından isimlerin yapıtlarını çevrimiçi ortamda sanatseverlerle buluşturacak olan Cumhuriyet Sanat Galerisi, www.cumhuriyetkitap.com.tr/cumhuriyet-sanat-galerisi adresinde kullanıma sunuldu. Sanatseverler, çevrimiçi galeriye bilgisayarları, tabletleri ya da akıllı telefonlarıyla kolayca ulaşarak yapıtları inceleyebiliyor. Beğendikleri yapıtları çevrimiçi yolla edinebilen sanatseverler, Cumhuriyet Vakfı’na da katkıda bulunabiliyor. Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne iki haftada bir yeni eserlerler de ekleniyor.


Cumhuriyet Vakfı Cumhuriyet Sanat Galerisi kültür sanat

En Çok Okunan Haberler