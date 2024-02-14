Cumhuriyet Söyleşileri sürüyor!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:43

Güncelleme: 14.02.2024 - 15:43

1924 yılında Atatürk'ün isteği ve desteğiyle kurulan gazetemiz Cumhuriyet, 100. yaşında tüm yıla yayılacak bir program dizisi ile okurlarıyla buluşuyor. Program kapsamında çeşitli etkinliklerin yanısıra gazetemizin değerli yazarlarıyla konferanslar ve söyleşiler düzenleniyor.

İBB Kültür A.Ş. ev sahipliğindeki ikinci buluşmamız 18 Şubat Pazar günü saat 16.30’da yazarlarımız Feridun Andaç, M. Sadık Aslankara ve Zeynep Aliye'nin katılımıyla" Metrohan’da gerçekleşecek.



"100.Yılda Yazınımız, Yapıtlar, Yazarlar" başlıklı söyleşi etkinliğimize katılım ücretsiz olup, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden rezervasyon yapılması gerekmektedir.