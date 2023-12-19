Cumhuriyet Söyleşileri’nin yeni konuğu yazarımız Zeynep Oral

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:12

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:12

Cumhuriyet’in 100. yıldönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Söyleşileri”nin dördüncüsü yazarımız Zeynep Oral ve Semih Çelenk’ın katılımıyla “Cumhuriyetin 100. Yılında Kültür ve Sanat” başlığıyla yapılacak. Söyleşi; Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, 21 Aralık Perşembe günü saat: 18.30’da başlayacak.

KÜLTÜR-SANAT ALANINDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ ELE ALINACAK

Söyleşide, kültür-sanat alanındaki değişim ve gelişim süreci farklı yönleriyle ele alınacak.

Ekim ayında başlayan ve beş aylık zamana yayılan “Cumhuriyet Söyleşileri”nde, geride bıraktığımız yüz yıllık zaman zarfında, ülkemizin yaşadığı değişim ve gelişim süreci mercek altına alınıyor. Cumhuriyet kazanımlarıyla, hemen hemen her alanda yaşanan bu değişim ve gelişim sürecini merkeze alan söyleşiler, demokrasi, siyaset, hukuk, iktisat, insan hakları, düşünce hayatı ve kültür-sanat alanlarına odaklanıyor. Söyleşilerde, sadece geçmişin deneyimiyle sınırlı kalınmaması, ülkemizin geleceğine dair bir projeksiyon ortaya konulması da hedefleniyor.