“Cumhuriyet” temalı sergi Konak’ta açıldı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:53

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:53

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Geçen gün “Zeybek” gösterisiyle dikkat çeken İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 30 ilçe halk eğitimi merkezi öğrencileri bu kez Konak Meydanı'nda karma bir sergi düzenledi.

Konak Meydanı’nda gerçekleştirilen sergi, İzmir halkının büyük ilgi gösterdiği “Cumhuriyet” temalı sergide resim, el sanatları, mozaik, dönem kostümleri, seramik, yağlı boya rölyef ve kabak işlemeciliğindeki eserler yer aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, İzmir'deki halk eğitimi merkezleri, bu büyük dönüm noktasını coşkuyla kutlamak ve gelecek nesillere taşımak için bir araya geldi. Bugün burada sergilediğimiz eserler, Cumhuriyetimizin değerlerini ve mirasını koruma yolundaki kararlılığımızın bir ifadesidir. Bu sergi, Cumhuriyetimizin 100. yılının gurur ve mutluluğunu, kalıcı eserlerle gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığımızın bir kanıtıdır. İzmir halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikle ilgili konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığı bu günlerde çok yoğun duygular içinde olduklarını ifade ederek, “Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, herkes içinden geldiği gibi sevgisini ve doğallığını yansıtarak, sanatın da katkısıyla çok özel eserler ortaya çıkardı. Bu vesileyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sergiyi ziyaret edecek İzmirli hemşerilerimizin de bu eserlerden çok etkileneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.