Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Emre Kongar, Beltaş Kitap Kafe’de okurlarıyla buluştu

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Emre Kongar, "Hayat Yaşadığına Değsin" adlı yeni kitabı üzerine Beşiktaş'ta okurlarıyla buluştu.

Beşiktaş sahilinde yer alan Beltaş Kitap Kafe’deki söyleşideki etkinlikte kendisini yalnız bırakmayan okurlarına ve Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Emre Kongar, kitabını yazarken birçok anlamda kendi yaşamımı da sorgulama olanağı tanıdığını söyleyerek, “Bu kitapta sadece bilimsel olarak edindiğim bilgiler değil o bilgilerin ışığında kendi yaşamımdan edindiğim izlenimler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"ANNEM VE BABAMDAN DİNLEDİM"

İnsanların hayatlarına ilişkin olumlu veya olumsuz şekilde düşünürken anne ve babalarının hayatları üzerindeki etkilerini pek düşünmediklerini dile getiren Kongar, “Annem ve babam felsefe grubu öğretmenleriydi. Bunun mesleğimin ve kişiliğimin oluşmasında en büyük unsur olduğu kanaatindeyim. Annem ve babam çok okuyan insanlardı. Dolayısıyla bu durumdan ben de etkilenmiş oldum. Bütün anne ve babalara her zaman çocuklarının yanında kitap okumalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“BİZİM KUŞAK NÂZIM'SIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Türkiye’de az kişiye nasip olacak bir kültür ve edebiyat çevresiyle büyüdüğünü anlatan Kongar, “16 yaşıma kadar çok mutlu bir çocukluk geçirdim. 16 yaşımda maalesef bir kaza sonucu ağabeyimi kaybettik. Abim o yaşıma kadar hep idolümdü. Yahya Kemal Beyatlı, Nurullah Ataç gibi dönemin önemli isimleri sürekli konuklarımızdandı. Soframızda her zaman kültür sanata veya politikaya dair sohbetler yapılırdı. Ama tabii o dönem ve bizim kuşak Nazım Hikmet'siz anılamaz. Onun şiirlerini ezberler ve okurduk” diye konuştu.

"YARGILANMALAR TUTUKSUZ OLMALI"

Konuşmasının devamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kongar, başta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney olmak üzere tutuklu olan tüm belediye başkanlarının yargılanmalarının tutuksuz bir şekilde olması gerektiğine dikkati çekti.

Etkinliğin sonunda TEMA Vakfı’na Kongar adına yapılan fidan bağışının plaketi, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Alabua tarafından Kongar’a takdim edildi. Ardından Kongar, okurları için kitaplarını imzaladı.