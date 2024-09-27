Cumhuriyet yazarları Bornovalılarla buluşacak

Yayınlanma: 27.09.2024 - 03:58

Güncelleme: 27.09.2024 - 03:58

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen ve Bornovalıları sanatla buluşturan Bornova Kitap Günleri 5. kez kapılarını açıyor. Cumhuriyet Kitapları’nın yazarlarının da okuyucularıyla da buluşacağı kitap günlerinde 70 civarında yayınevi, 700 bin civarında kitap, 400 civarında şair, yazar, gazeteci ve akademisyen Bornovalılarla bir araya gelecek. Bugün başlayacak olan ve 6 Ekim’e kadar devam edecek kitap günlerinin onur konuğu ise yazar Ahmet Ümit oldu.

Kitap günleri kapsamında 28 Eylül’de Cumhuriyet yazarlarından Bekir Yurdakul saat 13.00’de Ahmet Gülen saat 15.00’de okurları için kitaplarını imzalayacak. 4 Ekim saat 13.00’de Ahmet Gürel, saat 14.00’te de Yücel Erten ve Bekir Ödemiş okuyucularıyla bir araya gelecek. 5 Ekim Cumartesi ise saat 13.00’te Bora Serdar, saat 16.00’da Mehmet Emin Elmacı ve 6 Ekim Pazar günü de Lütfiye Aydın saat 16.00’da kitaplarını imzalayacak.