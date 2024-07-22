Cumhuriyet yazarları Burhaniyelilerle buluşacak

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:15

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:15

Balıkesir’de Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in hayata geçirdiği Kitap Fuarı, bu yıl da Ören’de kapılarını sanata açacak. Ayşe Kulin’in onur konuğu olduğu fuarda; söyleşiler, imza günleri, tiyatrolar, açık hava sinemaları, gençlik konseri ile Burhaniye’de dolu dolu beş gün yaşanacak.

24 Temmuz’da kapılarını açacak olan fuara 100’ün üzerinde yayınevinin katılacak. Cumhuriyet Yayınlarının da yer alacağı fuarda 26 Temmuz’da Öner Yağcı, Osman Selim Kocahanoğlu ve Hakkı Keskin kitaplarını imzalayacak. 27 Temmuz’da da Zülal Kalkandelen , Ataol Behramoğlu ve Üstün Dökmen okurlarıyla bir araya gelecek. Fuarın son günü 28 Temmuz Pazar günü de Halil Genç okurları için kitaplarını imzalayacak.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA YAZLIK SİNEMA

Bu yıl da Özgürlük Parkı’nda sinema şöleni devam ediyor. “Sosyete Şaban” filminin ardından başrol oyuncusu Perihan Savaş, “Hoşçakal Yarın”ın ardından başrol Berhan Şimşek ve Yönetmen Reis Çelik, “Aşıklar Bayramı” filminin ardından aynı isimli kitabın yazarı ve beyaz perdeye aktarılırken de senaristliğini üstlenen ödüllü yazar Kemal Varol ile yönetmen Özcan Alper sinemaseverler ile Özgürlük Parkı’nda buluşacak. Ücretsiz gazoz dağıtımının yapılacağı açık hava gösterimlerinde, nostaljik açık hava sinemalarının tadı çıkarılacak.

ÖREN AMFİ’DE 3 GECE TİYATRO

Ören Amfi’de tiyatro şöleni; Muzaffer İzgü’nün yazdığı Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sahnelediği “Sınır” 25 Temmuz’da, Metin Zakoğlu’nun Bir şizofrenin iç dünyasını anlattığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu 26 Temmuz’da ve 27 Temmuz Cumartesi ise sosyal medya fenomeni Alican Turan’ın Anadolu Kadınlarını tüm samimiyeti ile anlattığı “Cemile Abla, Ben Beyaz Sevmiyorum” oyunu tiyatroseverler ile buluşacak. 27 Temmuz Cumartesi Ören Plajı’nda gerçekleşecek gençlik konserinde sevilen Rock grubu Mavi Gri, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla çocuk kitabı yazarları da fuarda yer alacak.