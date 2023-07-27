Cumhuriyet yazarları Dikili’de okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:29

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:29

“Kitap Dikili’de Güzel” diyerek Dikili Belediyesi ile Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek 2. Dikili Kitap Günleri, bu yıl “100. Yılında Cumhuriyet” temasıyla kapılarını açıyor.

Dikili 75. Yıl Parkı’nda 9 gün boyunca pek çok yayınevi stantlarının yer alacağı kitap günleri Türkiye’nin tanınmış sanatçılarının, yazarlarının ve siyaset insanlarının katılacağı söyleşi ve imza günleriyle dolu dolu geçecek. Ayrıca Dikili’de yaşayan şair ve yazarlar da kitaplarını imzalayacaklar.

Türk sinemasının değerli sanatçısı, oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray’ın onur konuğu olarak katılacağı 2. Dikili Kitap Günleri’nde Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından şair Ataol Behramoğlu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, gazeteci Çiğdem Toker, Timur Soykan, Kadri Gürsel, yazar Ahmet Ümit gibi sanat, edebiyat ve basın çevresinde önemli yere sahip olan pek çok isim hayran ve okurlarıyla bir araya gelecek. Türk siyasetinin önemli isimleri düşüncelerini paylaşacak.

KIRGÖZ: CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA YAKIŞACAK BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Kent tarihinde bir ilk olarak geçen yıl başlattığı Dikili Kitap Günleri’ne ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Dikili Belediyesi olarak Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile 29 Temmuz -6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2. Dikili Kitap Günleri’nin temasını ‘100. Yılında Cumhuriyet’ olarak belirledik. 9 gün boyunca eşsiz günbatımı eşliğinde Dikili sokaklarında denizden gelen meltem rüzgarının iyot kokusuyla beraber kitap kokularının yayılacağı etkinliğimizde ülkemizin değerli sanatçılarını, aydınlarını, siyaset insanlarını kitapseverler ile bir araya getiriyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenleyeceğimiz 2. Dikili Kitap Günleri’ne tüm halkımızı davet ediyoruz.” dedi.