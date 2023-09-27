Cumhuriyet yazarları Efelilerle buluşuyor

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:01

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:01

Aydın’da Efeler Belediyesi, kentin ilk kitap fuarı olan ‘1. Efeler Kitap Günleri’ için düğmeye bastı. 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda Efeler halkı edebiyatın zengin dünyasıyla bir araya gelcek. 90 yayınevinin stant kuracağı 1. Efeler Kitap Günleri’nde Cumhuriyet yazarları Mustafa Balbay, Ataol Behramoğlu, Barış Terkoğlu, Mine Kırıkkanat haricinde Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ve Sunay Akın, Nilgün Ilgaz, Sedef Kabaş, İlhan Şeşen ve Saygı Öztürk gibi farklı alanlarda isimler yer alacak. Fuar boyunca 100 yazar; imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle Efeler’e kitapların eşsiz dünyasında 10 gün yaşatacak.

BAŞKAN ATAY: KİTAPSEVERLER İÇİN EŞSİZ OLACAK

Kitapseverleri doğayla bütünleştirecek olan “1.Efeler Kitap Günleri” hakkında konuşan Başkan Mehmet Fatih Atay, “Efeler’i ‘Marka Kent’ yapmak için mesai arkadaşlarımla birlikte çok çaba sarf ediyoruz. Hizmete açtığımız her projede sizlerin hayatını her açıdan daha konforlu bir hale getirmek için çalışıyoruz. 1. Efeler Kitap Günleri’nde birbirinden kıymetli 100 usta yazarı kentimizde ağırlayacağız. Kitapseverler için eşsiz bir süreç olacak. Bu anlamlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Tüm bilgi kâşiflerini kitap günlerimize davet ediyorum” diye konuştu.

FUARDA NELER OLACAK?

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin’in katılımıyla 29 Eylül saat 15.00’te açılacak fuarın ilk gün programında; Ahmet Ümit, Ayşe Kulin ve Özlem Şahin saat 16.00’da kitapseverlere imza dağıtacak. Şair Ahmet Telli de saat 17.00’de “Şiir Dinletisi” adlı söyleşiyi gerçekleştirecek.

Fuarın 2’nci günü Gazeteci-yazar Kürşat Başar saat 15.00’te “Sanat ve Edebiyat”, Mustafa Balbay saat 16.00’da “Cumhuriyet: Yüzyıllık Destan”, Mine Kırıkkanat 17.00’de “Türkiye’nin Geleceği” isimli söyleşileriyle düşüncelerini paylaşacak.

1. Efeler Kitap Günleri’nin 3’üncü gün programında ise; Dr. Ceyhun İrgil saat 15.00’te “Genç Cumhuriyet’in vicdan Serüveni”, usta sanatçı Suat Suna saat 16.00’da “Müzik ve Edebiyat”, Metin Uca saat 17.00’de“Metin Uca ile Atatürk’ün İzinde Geçmişten Geleceğe” adlı söyleşilerle fuarda yer alacak.

Fuarın 4’üncü gününde ise saat 18.00’de gazeteci Özlem Gürses “Gençlerin Kalmak İsteyeceği Memleket” adlı söyleşiyi gerçekleştirecek. Moderatörlüğünü Büşra Elmaskaya’nın yapacağı, Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede ve Nazif Uslu’nun konuşmacı olarak katılacakları “Oyun Yazarlığı Sahneleme ve Tiyatronun Ekonomi-Politiği” isimli söyleşi de aynı saatte düzenlenecek.

Gülhan Taşkın İkiz’in moderatörlüğünde yazar Zehra Ünüvar’ın konuk olacağı “Çocuk Edebiyatında Hassasiyet” isimli söyleşi fuarın 5’inci günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Yazar Tahsin Şimşek 4 Ekim Çarşamba günü kitap günleri kapsamında okurlarla buluşacak. Şimşek saat 17.00’de “Aydın’da Mitoloji ve Sanat” isimli söyleşide konuşacak. Esra Sağlık ve Mustafa Ünver 5 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de “Güzün Şiiri mi, Şiirin Güzü mü?” adlı söyleşide yer alacak. Saat 18.00’de ise Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, “Ülkemizde Siyaset ve Demokrasi” isimli söyleşide konuşacak. 6 Ekim Cuma Günü saat 15.10’da tiyatrocu Özgür Özgülgün “Özgür Abiyle Tarihe Yolculuk” isimli söyleşiyi gerçekleştirecek. Aynı gün saat 16.00’da usta şair Sunay Akın, “Yüz Yüze” isimli söyleşide konuşacak. Nasuh Mahruki saat 17.00’de “Türkiye Depremlere Neden Hazırlanamıyor, Nasıl Hazırlanabilir?” adlı söyleşinin konuğu olacak. Ahmet Zeki Muslu ve Zehra Ünüvar ise saat 18.00’de “Ahmet Muslu Romanlarında tarihsel izlek” konusunu işleyecek.

Fuarın 9’uncu gününde de birbirinden kıymetli isimler, imza dağıtacak ve söyleşiler ile konukların zihinlerinde yeni bakış açıları inşa etmeye devam edecek. Türk edebiyatının duayen isimlerinden Ataol Behramoğlu, saat 13.00’te “Şiir, Yaşam ve Toplum Üzerine” isimli söyleşide Efeler halkı ile bir araya gelecek. Aynı gün saat 14.00’te şair-yazar Tuğrul Keskin, “Tuğrul Keskin’le Şiir ve Hayat Üzerine” adlı söyleşide söz alacak. Etkinliklerin devamında saat 15.00’te Gazeteci-yazar Sinan Akyüz, “Bosna’da Savaşın Unutulan Çocukları”, saat 16.00’da yazar Buket Uzuner, “Edebiyatta İklim Krizi”, Mavi Vatan’ın geliştiricisi olarak tanınan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ise saat 17.00’de “Cumhuriyet’in 100. Yılında Mavi Vatan” isimli söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival havasında geçmesi beklenen fuarın kapanış gününde ise program yapımcısı, gazeteci ve yazar Bedia Ceylan Güzelce, saat 14.00’te “Yazar ve Radyocu Kimliğiyle Bedia Ceylan Güzelce” isimli söyleşide konuşacak. Saat 15.00’te ise gazeteci-yazar Barış Terkoğlu, “Türkiye Nasıl Yeniden Ayağa Kalkar” konulu söyleşide fikir ve düşüncelerini misafirlerle paylaşacak.