Cumhuriyet'in 100. yılı için çaldılar

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:25

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:25

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çoksesli Korosu sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM), ‘Yaşar Üniversitesi Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Konseri’ne, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Şefliğini Tolga Taviş’in yaptığı Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası’na, Zafer Görgülü’nün şefliğini üstlendiği cumhuriyetin ilk sivil bandosu olan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu eşlik etti. Ayrıca, İlhan Akyunak’ın şefliğini yaptığı Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çoksesli Korosu ve soprano Ayşe Şenoğul solist olarak konserde yer aldı.

“YÜZLERCE YIL YAŞASIN!”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “2006 yılında kurucumuz ve ebedi onursal başkanımız Selçuk Yaşar`ın fikriyle oda orkestrası olarak sanat yolculuğuna başlayan orkestramız, yaklaşık 5 yıldır senfoni orkestrası olarak sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. Bugünün bir diğer özelliği ise Tire Tarihi Armoni Bandosu’nun 100 yılını kutluyor oluşumuz. Üniversitemizde Tire’nin 100 yıldır yaşayan bandosu için bilimsel ve sanatsal bir araştırma başlatıldı. Derin bir kaynak ve arşiv araştırması yapıldı. Bir belgesel hazırlandı. Belgeselin ilk gösterimi ise aralık ayında Tire’de düzenlenecek bando ve koro konseri ile birlikte gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, yüzlerce yıl daha yaşasın!” dedi.

“ATATÜRK’E ÇALDILAR”

Tire’nin bağımsızlığını Türk halkının eşsiz mücadelesi ile 4 Eylül 1922’de geri kazandığını belirten Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise, “Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan askerleri, Türk süvarilerinden panik halinde kaçarken ordu bandolarındaki müzik aletlerini de arkalarında bıraktılar. Zafer kazanımı olan bu müzik aletleri, Ali Başaran ve arkadaşlarının bundan tam 100 yıl önce üstün çabalarıyla Tire Tarihi Armoni Bandosu’nun kurulmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sivil bandosu olma özelliğini taşıyan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, bir asırdır milli bayramlarda ve yurt genelindeki etkinliklerde Tire’yi başarıyla temsil ediyor. 1937 yılının Ekim ayında Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılışı ve Ege ziyaretleri esnasında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan bandomuz, biz Tireliler için her daim gurur kaynağı olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana bandomuzun övünç dolu geçmişinin ve taşıdığı tarihsel değerin bilincinde olduk. Yaşar Üniversitesi’yle birlikte hayata geçirdiğimiz nitelikli projeler oldu. Bu özel etkinliklerde bandomuza ev sahipliği yapan Yaşar Üniversitesi’ne ve Tarihi Tire Armoni Bandosu’nun birbirinden yetenekli müzisyenlerine teşekkür ederiz.” diye konuştu.

“İZMİRLİLER COŞKUYLA EŞLİK ETTİ”

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Ferit Tüzün’ün ‘Çeşmebaşı Süiti’nden 2 bölüm, Hasan Niyazi Tira’nın ‘Anadolu Dansları’ndan 4 bölüm, Muammer Sun’un ‘Bozkırın Sesi’, Turgay Erdener’in ‘Sabahın Seherinde’ gibi büyüleyici eserler ve Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Toykan Efe Kahraman’ın düzenlemesini yaptığı cumhuriyetin 100 yıllık tarihini anlatan marşlar seslendirildi. Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Konseri’nin coşkusuna ortak olan İzmirli sanatseverler, orkestra, bando ve koroyu uzun süre ayakta alkışladı.