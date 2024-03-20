Cumhuriyetin 100. yılına özel görsel şölen

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans Ritim Topluluğu’nun Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı özel gösteri büyük beğeni topladı. Elhamra sahnesinde izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan topluluk, dakikalarca ayakta alkışlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:25
Cumhuriyetin 100. yılına özel görsel şölen
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans Ritim Topluluğu, Cumhuriyetin 100. yılı için özel bir gösteri sundu. Yaklaşık sekiz yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Dans Ritim Topluluğu, Elhamra sahnesinde izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Koordinatörlüğünü Teoman Dalcı’nın, eğitmenliğini ise İpek Akbaşoğlu, Hasan Zengin, Yunus Keser, Okan Öktem gibi profesyonel isimlerin üstlendiği topluluktaki farklı yaş grubundan çocuklar, farklı coğrafyaların müziğini, geleneksel ve modern dansla buluşturan koreografileriyle dikkat çekti.

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne gelen tarihsel süreci, mücadeleyi, Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve gençlere verdiği önemi dans, ritim ve müzik aracılığıyla sahneye taşıdıkları gösteri dakikalarca ayakta alkışlandı.


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