Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk ve Sanat

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:30

Tohumluk Vakfı Kültür ve Sanat Komitesi Başkan Yardımcısı, sanatçı Ayşe Özdemir’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, Atatürk’ün Nutuk’ta belirttiği; demokrasi, özgürlük, bağımsızlık, adalet, eşitlik, laiklik gibi ilke ve değerlerden esinlenerek yaratılan 100 eser ve 100 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Serginin hem geçmişten bize bırakılan mirası anma ve hatırlama, hem de içinden geçtiğimiz zor zamanlarda bir beraberlik ve dayanışmaya çağrı niteliği taşıdığını belirten Özdemir, sergi projesini gerçekleştirmesinde kendisine destek olan Tohumluk Vakfı kurucusu ve Başkanı Pınar Ayhan, İletişim Komitesi Başkanı Sühan Ayhan, Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Semra Sancak, sponsor Bülent Özatay ve eserleriyle sergiyi mümkün kılan tüm değerli sanatçı ve dostlara teşekkür ediyor.

Resim, heykel, seramik, mozaik ve özgün baskı gibi farklı sanat dallarından örnekler yer alan sergi, 17-22 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilir. Serginin açılışı 17 Kasım 2023 Perşembe günü saat 18.00’de yapılacak.

Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk ve sanatın buluşmasına tanıklık etmek isteyen herkesi sergiye davet ediyoruz.

Katkı veren sanatçılar;

Abbas Yaşar • Ahmet Burak Halıcı • Akife Dekeli • Ali Düzgün • Ali Ertuğrul Küpeli • Aslan Başpınar • Aslı Özen Atanur Doğan • Aydın Baykara • Ayla Aksoyoğlu • Aylin Cengiz • Aynur Ocak Gündoğan • Aynura Patsayeva •Ayşe Arkün • Ayşegül Yarar • Azimet Karaman • Bağdat Demircioğlu • Canan Yılmaz • Celal Binzet • Dilek Türk • Efkan Beyaz • Erkan Ük • Erkin Keskin • Erol Pelioğlu • Ersan Çetin • Feyha Özsoy • Ferman Aydın • Funda Açıkgöz • Füsun Kavalcı • Goncagül Çulcuoğlu • Gülay Yüksel • Gültekin Serbest • Güzin Arısoy • Hasan Pekmezci • Himmet Gümrah • Hüseyin Elmas • Hüseyin Yıldırım • Hüsna Dişbudak • Işık Çuhacıoğlu • İbrahim Kuzey İnci • Nimet Durubal • İmren Erşen • İsmail Erfındık • İzzet Gül • İzzet Temel • Kadir Öztoprak • Kadir Şişginoğlu • Kayhan Aybatlı • Kayıhan Keskinok • Kerim Laçinbay • Lütfiye Yazan • Makbule Ayaz • Mehmet Ali Doğan • Mehmet Erbil • Mehmet Hacıfettahoğlu • Mehmet Sağ • Meliha Yılmaz • Murat Ağçiçek • Mustafa Yüksel • Muhteber Demirtaş • Mümin Candaş • Nadire Özbek • Nazlı Er • Nevruz Erken • Nevzat Can • Nihat Kahraman • Nilgün Altan • Nur Esen • Nuran Bozkurt Ergün • Okyanus Gençtürkoğlu • Orhan Doğru • Orhan Zafer • Özer Ünsal • Rabia Çalışkan • Saadet Gözde • Selçuk Başaran • Selman Uzun • Selvi İlhan • Serap Selçuk Atabaş • Sevgi Kayalıoğlu • Sezai Kara • Sonay Tezcan • Songül Özdemir Yılmaz • Süleyman Karakul • Şahin Ceylan • Şükran Pekmezci • Şükrü Odabaş • Teymur Ağalıoğlu • Tuğrul Velidedeoğlu • Uğur Çalışkan • Yasemin Coşkun • Yaşar Çallı •Yavuz Bozkurt • Yusuf Demirtaş • Yusuf Tarım • Zafer Karakuş • Zeki Çetinkaya • Zeki Güldü • Zeki Sezer • Zuhal Arda