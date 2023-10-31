Cumhuriyetin 100. yılında CKM'de sanat şöleni

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:42

Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenen sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Sergide, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 100. yılına atıfta bulunan 30 sanatçının resim ve heykelleri yer alıyor. Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Cumhuriyet yazarı Işık Kansu ve sanatseverlerin bir araya geldiği açılışta konuşma yapan Kansu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sergide sergilenen eserler, Cumhuriyetin temel değerlerini ve ruhunu yansıtmaktadır. Katkıda bulunan tüm sanatçılara içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM)’nde, Atatürk'ün portrelerini, Cumhuriyet'in temel değerlerini ve tarihini sanatsal bir bakış açısıyla yansıtan eserler öne çıkıyor. Sergide, Cumhuriyet'in ilanı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Bayramı neşesi, Cumhuriyet kadınları gibi önemli konulara odaklanan resim ve heykeller, izleyicilerle buluşuyor. Sergi, 09 Kasım’a CKM'de ziyaret edilebilir.

Sergiye katkıda bulunan sanatçılar:

"A.Celal Binzet, Ataç Elalmış, Ayla Aksoyoğlu, Ayten Timuroğlu, Baran Kamiloğlu, Cemil Eren, Daver Darende, Durmuş Ali Akça, Gürol Sözen, Habip Aydoğdu, Hasan Mirza, Hatice Soysal, İhsan Çakıcı, İmren Erşen, Kadir Öztoprak, Kurguzova Miroshnik, Mehmet Ali Doğan, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Erbil, Metin Yurdanur, Muhteber Demirtaş, Nihat Kahraman, Nur Gökbulut, Nurtaç Özler, Serap Etike, Şükrü Ertürk, Ülkü Günay, Yusuf Demirtaş ve Zeynep Eren."