Cumhuriyetin 100. yılında 'İlk Meclis'e Yolculuk'un imza günü
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Sefa Salantur'un "İlk Meclis'e Yolculuk" kitabının imza günü gerçekleşecek.
Gazeteci yazar Sefa Salantur, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ilk çocuk kitabı "İlk Meclis'e Yolculuk"un imza gününde minik okurlarıyla bir araya gelecek. İmza günü 29 Ekim'de D&R Ankamall'da saat 14.00'da gerçekleşecek. Salantur'un kitabı öykü kitabıyla, zor şartlarda yeni bir ülke kuran ilk Meclis’i anlatıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!