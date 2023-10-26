Cumhuriyetin 100. yılında 'İlk Meclis'e Yolculuk'un imza günü

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Sefa Salantur'un "İlk Meclis'e Yolculuk" kitabının imza günü gerçekleşecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:31
Cumhuriyetin 100. yılında 'İlk Meclis'e Yolculuk'un imza günü
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Gazeteci yazar Sefa Salantur, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ilk çocuk kitabı "İlk Meclis'e Yolculuk"un imza gününde minik okurlarıyla bir araya gelecek. İmza günü 29 Ekim'de D&R Ankamall'da saat 14.00'da gerçekleşecek. Salantur'un kitabı öykü kitabıyla, zor şartlarda yeni bir ülke kuran ilk Meclis’i anlatıyor. 


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