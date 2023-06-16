'Cumhuriyetin 100. Yılında Türkülerle Medeniyetimiz' sergisi açıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:00

Kemeraltı Tasarım Atölyesi tarafından “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkülerle Medeniyetimiz” adlı resim sergisi Milli Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da açılışa katıldı. Sergi, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Cumhuriyet’in kuruluşu ve kazanımları ile medeniyetimizden süzülerek bugünlere taşınan türkülerimize odaklanıyor. Türkiye’nin farklı yörelerinden türküler seçilerek hikâyelerinin yorumlandığı, minyatür, cam altı boyama, cam mozaik, hat sanat dallarında eserler yer alıyor.