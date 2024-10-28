Cumhuriyet’in 101. Yıl Dönümünde Pembe Köşk’te Özel Sergi: İnönü ve Gazetecilik

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 28.10.2024 - 11:39

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Ankara’daki Pembe Köşk, 26 Ekim - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında halkın ziyaretine ücretsiz olarak açılıyor. “İnönü ve Gazetecilik” temalı sergide, Cumhuriyet döneminde basının demokrasideki rolü ve İsmet İnönü’nün gazetecilerle olan ilişkisi tarihsel belgelerle anlatılıyor.





Ziyaretçiler, Cumhuriyet’in kazanımlarını, İsmet İnönü’nün basına ve gazetecilere olan yaklaşımını yansıtan fotoğraf, belge ve nesne sergisi ile inceleyebilecekler. Sergi, özellikle İsmet İnönü’nün genç gazetecilere desteğini ve demokrasiye olan inancını gözler önüne seriyor.





Özden Toker, sergide babası İsmet İnönü ile bir muhalif gazetecinin 1945 yılında çekilmiş özel bir fotoğrafının da yer aldığını belirtiyor. Bu gazeteci, daha sonra kendisini babasından istemeye gelecek olan Metin Toker’di. 100. doğum yılı anısına serginin bir bölümü “Pembe Köşk’teki Gazeteci: Metin Toker” başlığıyla ayrılmış durumda.





Sergi, haftanın her günü 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Bayramı haftasında bu anlamlı sergiyi gezmek, hem Cumhuriyet’in değerlerini hem de basının tarihsel rolünü daha yakından görmek için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.





Adres: Pembe Köşk, Şehit Ersan Cad. No: 14, Çankaya, Ankara