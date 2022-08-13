Cumhuriyetin anıtları, Sıhhiye Güneş Kursu ve Atatürk Heykeli restore ediliyor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara son dönemlerde kent rantına dayalı yapılaşmayla hızla kimliğini yitirdi. 2800 yıllık şehir merkezinde, Anadolu tarihine eşdeğer geçmişe sahip Ankara hinterlandındaki mirası önce Ankaralı’ya sonra tüm ülke ve insanlığa tanıtmamız gerekiyor ki bir Ankaralılık sevgisi, aidiyeti ve kimliği yeniden oluşsun” dedi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara’da Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan simgesel yapılar olduğuna dikkat çekerek “Bu anıtlar kente kimlik kazandıran objeler. Fakat dört tanesi var ki onlar Ankara’nın toplumsal belleğinde olduğu gibi Türkiye’nin toplumsal belleğinde yer etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ulus Atatürk Heykeli ve Güven Anıtı’ndaki uygulamanın tamamlandığını, Hitit Güneş Kursu ve Mareşal Ataürk Anıtı’ndaki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Ödemiş, anıtlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“1927’de, Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan Ulus Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı, Yunus Nadi’nin Yenigün Gazetesi’nin aracılığıyla açtığı kampanya ile Türk halkının kaynaklarıyla kamunun tek kuruşu harcanmadan yapılan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına saygı anıtıdır. Güven Anıtı ise 1935’te açılışını Atatürk’ün yaptığı, kentsel tasarımını Avusturyalı mimar Holzmeister’e ait olan, yapımına Anton Hanak’ın başladığı, ölümünden sonra Joseph Thorak’ın tamamladığı bir simgesel yapıdır. Bir diğer yapı 1927’de tamamlanan Mareşal Atatürk Anıtı’dır. Bu anıtı İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica yapmıştır. Dördüncü anıt ise Hitit Güneş Kursu Anıtı’dır. Anıt, 1978’de Heykeltıraş Nusret Suman tarafından yapılmış ve Sıhhiye Meydanı’na yerleştirilmiştir. Hitit Güneşi, 1973’te, Belediye Başkanı Vedat Dalokay tarafından şehrin resmi amblemi yapılmıştır.”

‘BİLİM VE TİTİZLİK’

Ödemiş, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, anıtların restorasyon işlemlerine başladıklarına da işaret ederek “Bu anıtların tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulları tarafından tescil edilmiş yapılardır. Restorasyon için rapor hazırlayıp, bu kurullardan onay almanız gerekir. Raporların hazırlanmasında katkıları olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Gökçe Günal’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konservasyon Uzmanı Latif Özen’e de teşekkür ederim” dedi.

Ödemiş, anıtların restorasyonunda bilimsel yöntemlerin izlendiğini ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek “Raporların bilimsel olarak desteklenmesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Eskici’ye, Dr. Murat Cura, Serap Özdemir ve ekipteki çalışanlara da teşekkür ediyorum. Uygulamada kullanılan malzeme sürekli labaratuvarlarda geliştirilen Ankara’nın iklimine uygun koruyucu ve tamamlayıcı malzemelerdir” ifadelerini kullandı.