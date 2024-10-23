“Cumhuriyetin Kazanımları” Sergisi Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde Açılıyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:01

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:01

Cumhuriyetimizin kültürel ve sanatsal kazanımlarını kutlamak amacıyla düzenlenen “Cumhuriyetin Kazanımları” sergisi, 24 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da bulunan Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde açılıyor. Anadolu Görsel Sanatlar Derneği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının eserleri sanatseverlerle buluşacak.





Sergide yer alan sanatçılar arasında Ertuğrul Ateş, Akdoğan Topaçoğlu, Yusuf Çetin, Nur Gökbulut, Şule Balan, Nilgün Altan, Özge Gökbulut Özdemir, Sibel Aktaş, Şule Karahan, Sevda Türkseven, Sari Marianne, Funda Güre Aydın, Veysel Binyıldız, Hamide Çoban, Aynur Yazıbakan, Erdal Bölükbaşı, Erdoğan Dedeoğlu gibi isimler bulunuyor.





Sergi açılış kokteyli 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 18:30-20:00 arasında gerçekleştirilecek. Sergi, 24 Ekim - 2 Kasım 2024 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Galeri her gün 12:00 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olup, Pazar, Pazartesi ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.





Bu önemli sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sanatsal ve kültürel mirasını yansıtmayı amaçlıyor.