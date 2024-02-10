'Cumhuriyetin Yüzü' hazirana kadar uzadı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. yılı için yaşama geçirdiği 'Cumhuriyetin Yüzü' sergisinin ziyaret süresi 2 Haziran’a kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:29
'Cumhuriyetin Yüzü' hazirana kadar uzadı
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Erken Cumhuriyet döneminin edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları ve toplumsal yaşama bakışını yansıtan sergi, Galataport İstanbul O2 Blok’ta izlenebilir.

Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen sergi, milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alırken dönemin estetik anlayışını sosyal yaşamdaki izleriyle aktarıyor.

Gündelik hayattaki kültürel kodların, dönemsel karşılıklarını zengin bir içerik ve deneyimle keşfetmelerine olanak sağlayan serginin küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar üstlendi. Prof. Dr. Haluk Oral’ın proje danışmanı olarak yer aldığı Cumhuriyetin Yüzü’nün sergi tasarımı ise PATTU tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca sergi kapsamında yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı bir belgesel film de izleyiciyle buluşuyor. Sergide 500’ü aşkın orijinal eser, belge ve efemera yer alıyor.

Cumhuriyetin Yüzü sergisi, sunduğu özgün seçkiyle estetik anlayışta yaşanan çeşitlilik ve değişimi ortaya koymayı amaçlıyor. Sergide, aralarında Salt, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İBB, Kültür Bakanlığı Film Arşivi, Yapı Kredi Tarihi Arşivi, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve İnönü Vakfı’nın da bulunduğu kültür sanat kurumları ile galeriler, kişisel arşivler, vakıflar, araştırma merkezleri, resmi arşivler ve üniversitelerin koleksiyonlarından 500’ü aşkın orijinal ve dijital eser, belge ve efemera yer alıyor.


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