Cumhuriyet'te Hacivat-Karagöz Sergisi
'Işık Kansu Belgeliğinden Geçmişten Günümüze Hacivat-Karagöz Sergisi' Ankara’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Ankara’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 30 Mart 2024 Cumartesi günü 'Işık Kansu Belgeliğinden Geçmişten Günümüze Hacivat-Karagöz Sergisi' açılıyor.
Aynı gün saat 15.00’te de Tiyatro Pembe Kurbağa tarafından Ali Nihat Yavşan’ın Karagöz Kütüphaneci oyunu sergilenecek.
Çankaya'da Abidin Daver Sokak No:14'te bulunan Cumhuriyet Kültür Merkezi, gazetenin kuruluşunun 100. Yılı çerçevesinde etkinliklerini sıklaştırmış bulunuyor.
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