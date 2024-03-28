Cumhuriyet'te Hacivat-Karagöz Sergisi

'Işık Kansu Belgeliğinden Geçmişten Günümüze Hacivat-Karagöz Sergisi' Ankara’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde açılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:55
Cumhuriyet'te Hacivat-Karagöz Sergisi
Abone Ol google-news

Ankara’daki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 30 Mart 2024 Cumartesi günü 'Işık Kansu Belgeliğinden Geçmişten Günümüze Hacivat-Karagöz Sergisi' açılıyor.

Aynı gün saat 15.00’te de Tiyatro Pembe Kurbağa tarafından Ali Nihat Yavşan’ın Karagöz Kütüphaneci oyunu sergilenecek.

Çankaya'da Abidin Daver Sokak No:14'te bulunan Cumhuriyet Kültür Merkezi, gazetenin kuruluşunun 100. Yılı çerçevesinde etkinliklerini sıklaştırmış bulunuyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rant değil, miras: Patara Antik Kenti’nin imara açılması yönündeki çalışmalara arkeologların tepkisi büyüyor

Rant değil, miras: Patara Antik Kenti’nin imara açılması yönündeki çalışmalara arkeologların tepkisi büyüyor
Turgut Altınok’un ‘üniversite diploması sahte’ iddiası!

Turgut Altınok’un ‘üniversite diploması sahte’ iddiası!
EURO 2024 bileti almışlardı: Polonya'dan Fernando Santos'a piyango!

EURO 2024 bileti almışlardı: Polonya'dan Fernando Santos'a piyango!
Taş Kağıt Makas’ın heyecan dolu bölümü

Taş Kağıt Makas’ın heyecan dolu bölümü
'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip şiddet gördüğünü açıkladı

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip şiddet gördüğünü açıkladı
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem
Ali Koç'tan flaş Süper Lig açıklaması: 'Çekilmek için onay aldık'

Ali Koç'tan flaş Süper Lig açıklaması: 'Çekilmek için onay aldık'
27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralaması

27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralaması