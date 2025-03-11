ÇYDD İzmir Şubesi'nden "Sus Duymasın" oyunu

Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:11

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek ve kadın emeğini görünür kılmak için "Çağdaş Yaşam Gönüllüleri Forum Tiyatrosu" kurdu. Tamamı gönüllü kadınlardan oluşan ekip, bu yıl kadınların yaşadığı adaletsizlikleri ve çözümlerini konu alan "SUS DUYMASIN!" adlı oyununu sahneleyecek.

Hayatlarında ilk kez sahneye çıkan bu kadınlar, hem kendi hikâyelerini anlatmanın hem de başka kadınların sesi olmanın heyecanını yaşayacak. Oyuncular, “Sus Duymasın” oyunlarıyla görünmez emeğin, dört duvar arasında sıkışan hayatların ve kadın dayanışmasının sahnede yankı bulduğu bir çağrı olarak yorumladı.

HER MAHALLEYE, HER KADINA ULAŞMALI

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, oyunun yalnızca bir sahne performansı olmadığını, kadınların yaşadığı sorunları görünür kılmak ve çözüm üretmek için bir dayanışma alanı oluşturduğunu belirterek, "Bu oyunu sadece kent merkezlerinde değil, kırılgan mahallelerde ve kırsal bölgelerde de sahnelemek istiyoruz. Kadınların kolay erişebileceği mekânlarda oynanmasını ve belediyelerin lojistik desteğiyle daha fazla kadına ulaşmasını önemsiyor, belediyelerden talep ediyoruz. Dört duvar arasında sıkışmış, evdeki emeği görünmeyen kadınların yalnız olmadığını göstermek ve çözüm yolunda dayanışmayı büyütmek istiyoruz" dedi.

İZLEYİCİLER DE OYUNA DAHİL OLUYOR

İnteraktif bir oyun olan “Sus Duymasın”da izleyiciler de hikâyeye müdahale edebilecek ve çözüm önerileri sunmasınabilecek. "Bu bir kader değil! Neyi değiştirmek istersin?" sorusuyla seyirciler oyuna dâhil olup değişimin bir parçası olabilecekler.

TÜM KADINLARA ÇAĞRI!

ÇYDD İzmir Şubesi Forum Tiyatro gönüllüleri, başta ekonomik açıdan kırılgan bölgelerde yaşayan kadınlar olmak üzere tüm kadınları, oyunlara katılmaya ve kendi hikâyelerini paylaşmaya davet etti. Oyun, Mart ayı boyunca Çiğli, Bornova, Konak ve Karşıyaka belediyeleri iş birliğiyle düzenlenecek. Oyun boyunca, derneğin gönüllü avukat ve psikologları da hazır bulunarak kadınların hukuki ve psikolojik destek alabileceği bir alan yaratacak.

KADINLAR BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN VAR!

ÇYDD İzmir Şubesi Forum Tiyatro Gönüllüleri, kadınların yalnız olmadığını ve dayanışmayla daha adil, eşit bir toplumsal dönüşümün mümkün olduğunu vurgularken, Şube Başkanı Aslı Tamtürk, bu ortak mücadelenin önemini Prof. Dr. Türkan Saylan’ın şu sözleriyle hatırlattı:

"Kanımca 8 Mart’lar, eksileriyle yaşamakta olan kadın canları düşünüp, yaratıcılığımızı, olanaklarımızı onlara yönlendirmek hatta adamak için itici tarihler olmalıdır!"

Program şu şekilde;

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonu: 11 Mart 2025, 13:00

Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi:14 Mart 2025, 14:00

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi: 20 Mart 2025, 14:00

Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi: 23 Mart 2025, 16:00