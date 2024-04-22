ÇYDD’den Atatürk Oratoryosu
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu” Atatürk Oratoryosu’nu sunacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sardığı İzmir’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu” Atatürk Oratoryosu’nu sunacak.
27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik ücretsiz olacak.
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