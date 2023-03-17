‘Cyrano’ bu sezon DasDas’ta

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:39

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:41

Edmond Rostand’ın unutulmaz eseri Cyrano De Bergerac bu sezon yeniden sahneye taşınıyor. Bülent Emin Yarar’ın Cyrano’ya hayat vereceği oyunun prömiyeri 24 Nisan Pazartesi akşamı DasDas'ta yapılacak.

Ahmet Sami Özbudak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, farklı yorumuyla geçmişten bugüne bir köprü kurarken; eserin şiirsel ve masalsı atmosferini arkasına alarak günümüzün güzellik meselelerine, derinliğini kaybetmiş duygulara, aşka, yalnızlığa ve ölüme yeniden bakılıyor.

Bülent Emin Yarar’ın Cyrano’ya hayat vereceği oyunun kadrosunda Caner Erdem, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Elif Mandan, Erol Babaoğlu, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Fatin Elcim, Mert Fırat, Ömer Faruk Tezgel olmak üzere birçok deneyimli ve genç isim bir araya geliyor.

Müzik süpervizörlüğünü Harun Tekin’in üstlendiği ‘Cyrano’nun dekor ve ışık tasarımı ise Cem Yılmazer tarafından yapılıyor. Oyun prömiyerinin hemen ardından 25, 26, 27 Nisan tarihlerinde yeniden DasDas’ta sahnelenmeye devam edecek.