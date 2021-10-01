Daima 007 James Bond

01 Ekim 2021 Cuma, 11:30

2018’de Danny Boyle’un projeyi bırakmasının ve pandemi sürecinin ardından Amerikalı yönetmen, senarist, yapımcı Cary Joji Fukunaga’ın gerçekleştirdiği 25. film No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) karakterlerin içsel dünyalarını izleyiciye aktaran, aksiyon, serüven, gerilim, romantizm, yer yer komedi dolu, soluk soluğa izlenen büyük bir prodüksiyon. Bond filmlerinin baştaki kısa jeneriğin ardından Faroe adalarının ıssızlığında karlarla kaplı ormanda, Noh maskeli bir adam yavaş yavaş bir eve doğru ilerler. Spectre’den tanıdığımız Madeleine henüz bir genç kızdır, alkolik annesi ve kardeşiyle birliktedir. Madeleine’in babası Casino Royale’deki suikastçi Bay White’tır. Madeleine’in yaşadığı büyük travmanın ardından günümüze döneriz. Genç kadın eşi James Bond ile İtalya’nın Matera kentinde tatildedir. Madeleine, James’e tatilde bile sürekli arkana bakıyorsun der. O gece kasaba halkı geçmişi, eskiyi yakıp geleceği, yeniyi karşılama şenliği yapıyordur. Herkes sırrını bir kağıdın üzerine yazıp ateşin içine atar. Burada yaşadığı olaydan sonra 007 dış dünyayla tüm bağlarını koparır, inzivaya çekilir. Majestelerinin ajanı beş yıl sahadan uzak kalır ama bu kez dünyayı insan DNA’sına karışan biyolojik bir silah tehdit etmektedir. Eskiden düşmanla yüz yüze gelen James Bond artık havada süzülen toz gibi insanın kanına karışan bu silahla mücadele etmeye başlar.

Ölmek İçin Zaman Yok’ta yardımcı karakterler M (Ralph Fiennes), Moneypenny (Naomie Harris), Q (Ben Whishaw), From Russia with Love’dan (Rusya’dan Sevgilerle) ve Spectre’den gelen Ilan Blofeld (Christoph Waltz), Dr. No’daki Felix Leiter (Jeffrey Wright) dışında güçlü kadın karakterler yer alır. James Bond dinlenip tatil yaparken onun yerini ajan Nomi (Lashane Lynch) almıştır, Kübalı Paloma (Ana de Armas) göreve göre kostüm giyen, sempatik, heyecanlı bir ajandır. Moneypenny bile eski sadık sekreter değildir, o da zaman içinde değişmiştir. Cary Fukunaga ile 1992’den beri Bond filmlerinin yapımcılığını üstlenen Albert Broccoli’nin kızı Barbara Broccoli güçlü, espirili, gözüpek, ayakları yere basan kadın karakterler yaratmakta hemfikir oldular.

Ian Fleming, Majestelerinin Ajanı 007 James Bond’un serüvenlerini içeren ilk romanı Casino Royale’ı 1952’de yazdı. Kitap 1953’te raflarda yerini alınca İngilizler epey gururlandılar çünkü Soğuk Savaş döneminde dünya, ABD ve Sovyetler Birliği’nce yönetiliyordu. 1961’de Albert Broccoli ve Harry Saltzman, Eon Şirketi’ni kurup ilk film Dr.No’yu (1962) sinemaya uyarladı. James Bond’u izleyici çok sevdi, sinema salonları dolup taştı. 59 yılda 25 film gerçekleştirildi. 007’yi Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig canlandırdılar. Albert Broccoli’nin kızı Barbara Broccoli ile üvey kardeşi Michael Wilson, James Bond’u bugüne dek taşıdılar.

Ian Fleming, 20.yüzyılın özünü gerçekten yakalamıştı ama James Bond artık 21. yüzyılla yüzleşmeliydi.007, Sovyetler Birliği’ne, Çin’e, Kore’ye, CIA’ye, KGB’ye, eski Kızıl Ordu üyelerine, nükleer teröre, uyuşturucu mafyalarına, dünya pazarını denetleyenlere, medya imparatorlarına, terror örgütlerine karşı kafa tutup savaştı. Bond filmleri sürekli dönemin politik olayları, teknolojik yenilikleriyle doludurlar, popüler gündemi hiç kaçırmazlar. İzleyiciyi dünyanın en güzel, egzotik, şaşırtıcı mekanlarına taşırlar. 2004’te 007 köklü değişimler geçirdi, 21. yüzyılla yüzleşti. Aksiyonun, serüvenin, egzotik mekanların yanısıra öyküye ve karakterlere yoğunlaşıldı. Düşmanın, kötü adamların değişiminden ötürü ortaya daha gerçekçi ve duygusal bir ajan karakteri çıktı. 21. film Casino Royale’de (2006) karakter daha saygın bir konuma taşındı. Bond, kendini arayan, kendiye sürekli hesaplaşan, karanlık bir kimliğe büründü. 007 artık güncelden, gerçeklerden beslenmeye başladı, çağdaş dünyanın aynası oldu.

Cary Fukunaga’nın yönettiği, senaryosunu Neal Purvis, Robert Wade, Phoebe Waller Bridge le birlikte yazdığı, Daniel Craig, Ramin Malek, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lashane Lynch, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Christoph Waltz,David Denick, Dali Benssallah,Billy Magnussen oynadığı No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok /2021) bugün gösterime girdi. Pandemiden bir süre uzaklaşmak, eğlenmek, heyecanlanmak, hoşça vakit geçirmek, izlediğiniz Bond filmlerinden etkileyici anları hatırlamak için Ölmek İçin Zaman Yok’u kaçırmayın.