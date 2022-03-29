Dansla doğaya övgü
Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), yeni eseri "Uyanıştan Özgürlüğe" ile Kozyatağı Kültür Merkezi, Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde yaptığı prömiyerde doğaya selam verdi.
Libretto ve koreografide Mercan Selçuk, çoğu öğrencilerinden oluşan yaşları 10 ile 30 arasında değişen, Mercan Selçuk Dans Topluğu’nun 80 kişilik dansçı kadrosu, Uyanıştan Özgürlüğe adlı yeni performanslarında adeta doğaya selam verdi.
Belli ki Mercan Selçuk, salt kendi bilgisini öğrenciye aktaran değil, öğrencisinden de öğrenen bir öğretmen. Çocuklar ve gençler için modern bale eseri olan Uyanıştan Özgürlüğe, bir kayboluştan yeniden özünü bulmaya doğru uzanan bir arayış. Aynı zamanda pandemi gölgesindeki kuşatılmışlıklardan, sıkıntılardan sıyrılış, kurtuluş ve özgürlüğe sanat ile yeniden tutunuşun hikâyesi.
Salgınla hayatımıza giren karantina, doğanın kıymetini anlamamızı sağlamıştır, birbirimize hâlâ mesafeliyken, doğayı özgürce kucaklıyoruz. “Uyanıştan Özgürlüğe” doğaya övgüleri dilde bırakmayıp, bedenle somutlaştırmış. Sahnede rüzgâr vardı, dalga vardı, güneş vardı, karın ezdiği toprağın çatlayıp fışkırması, çiçeklenmesi, kozanın yırtılması, kanatlanması vardı. Doğanın dansla vücut bulması adeta kuralcı klasik baleyle asi modern dansın harmanlanmasıyla gökyüzünde çiçekler açtırdı. Esere eşlik eden doğudan batıya uzanan müzikler de çatışmaları, kaynaşmaları, sancıları, doğumu, neşeyi, aşkı, zarafeti incelikle izleyiciye aktardı.
Topluluğun 4. yılında 4. eseri “Uyanıştan Özgürlüğe” iki perde ve 80 dakika sürüyor. Bu süre izleyici çocukların sabrını zorlarken yetişkinlerde doyulmaz bir şölen. Başta çocuklara ve o masumiyeti koruyanlara adanan eser, 23 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yeniden izleyiciyle buluşacak.
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