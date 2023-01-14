dART Platformu'ndan dijital sanat sergisi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 04:16

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Muğla (Bodrum), Hatay ve Antalya’da eşzamanlı olarak hayata geçirilen sergide, Türkiye’nin dijital sanat alanında önde gelen isimlerinden eserler yer alıyor. Barış Kabalak, Berk Kaan Kaya, Berk Kır, Fuat Değirmenci, Hakan Yılmaz, Hilal Özdemir, Uğur Acil ve Yonca Karakaş’ın eserleri, mağazalardaki televizyon ekranlarında sanatseverlerle buluşuyor, hatta tabletlerle deneyimlenebiliyor. Eserler ayrıca dART Platformu web sitesinde de (https://www.samsung.com/tr/dart/) görülebiliyor.

‘DENEYSELLİKTEN ÇIKTI’

Sergilerin açılışı Forum İstanbul’daki Samsung mağazasında yapıldı. Açılışta dijital sanatın yeni bir dönemi başlattığını vurgulayan dART Dijital Sanat Platformu Uzman Kurulu Üyesi Hakan Yılmaz, “Dijital sanat deneysel bir sanat alanı olmaktan çıktı. Gördüğünüz gibi artık evlerimize, işyerlerine ve her yere taşınıyor. Samsung öncülüğünde böylesi önemli bir dijital serginin hayata geçirilmesi ise beni ayrıca çok mutlu etti. Bu vesileyle dijital sanatın ülkemizdeki yolculuğuna katkı sunmaktan ve dART Uzman Kurulu üyeleri arasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

dArt platformu, dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerden Hakan Yılmaz, Devrim Danyal ve küratör Esra Özkan’dan oluşan uzman kurulu ile yolculuğunu sürdürüyor. Açılışta platforma bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişinin ulaştığı da vurgulandı. Ayrıca, önümüzdeki dönem önde gelen dijital sanatçılara yönelik stüdyo ziyaretleri ve dART Talks isimli YouTube sohbet serilerinin de ziyaretçilere sunulacağı belirtildi. Sergi, 12 Şubat’a kadar görülebilecek.