Dayanışmanın sesi: Olta’nın 14. albümü

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:51

Tüm gelirini ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine paylaştıran, müziği metalaştıran-sektörleştiren ticari anlayışa karşı; direngen, bağımsız müziği sahiplenerek, müziğin tüm üretim sürecine dayanışmacı bir ruhla katkı sağlamak amacıyla kurulan Olta Dayanışma, 14. albümünü yayımladı.

Olta Dayanışma albümleri her yeni albümde, şarkıları büyük kitlelere ulaşmış başka müzisyenlerce destekleniyor. Bu albümde Teoman, Peyk’in Denizdeyim şarkısını yeniden yorumlayarak dayanışmaya dahil oldu.

