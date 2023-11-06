Deli Dumrul oyunu Bodrum Kalesi'nde ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sanatseverlere büyüleyici bir deneyim yaşattı. 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTIF) kapsamında Bodrum Kalesi’nde sahnelenen "Deli Dumrul" oyunu, açılış oyunu olarak seyircilerle buluştu. Güngör Dilmen'in kaleminden çıkan ve Yücel Erten tarafından sahneye koyulan oyun daha önce ulusal ve uluslararası 8 farklı ödülün sahibi olmuştu.

“FESTİVALE KATKI SAĞLADIĞI İÇİN MUTLUYUZ”

Festivalin Eş Sanat Yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın açılış konuşmalarının ardından Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Coşkun festivalin ev sahibi olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına bir konuşma yaptı. Konuşmasında sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Coşkun, festivalin uzun ömürlü olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tunç Soyer’in selamını ileterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu festivale katkı yapmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tugay, Övül ve Mustafa Avkıran çiftine aldıkları sorumluluktan dolayı tebriklerini de dile getirdi.

YÜCEL ERTEN: PAYDAŞ OLMAK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Açılış konuşmaların ardından Türk tiyatrosuna verdikleri katkılardan ötürü yazar Seçkin Selvi, yazar akademisyen Dikmen Gürün, oyuncu, yönetmen Haldun Dormen ve İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, BOTİF Onur Ödüllerine layık görüldü. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında Yücel Erten “Çok genç bir tiyatro olarak, Bodrum Tiyatro Festivali’nin ilkinde ve ilk gecesinde paydaş olmak bizi çok mutlu etti. İzBBŞT adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Bir de şunu hayal etmenizi istiyorum; 25-30 yıl sonra bu festivale emek veren diğer bileşenler seyirci koltuklarına oturup arkalarına yaslandıkları zaman duyacakları gurur bizim teşekkürümüzün bir simgesi olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Deli Dumrul oyununu Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde başarı ile sahneledi. İzmirli tiyatroseverlerden büyük destek gören Deli Dumrul, festivale katılan seyirciler tarafından da ilgi görüp dakikalarca alkışlandı.

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali'nde büyük beğeni alan İzBBŞT, Deli Dumrul’u ve diğer oyunlarını tüm sezon İsmet İnönü ve İzmir Sanat sahnelerinde oynamaya devam edecek.