'Deliriyum' AKM'de sanatseverlerle buluştu

Modern dans "Deliriyum", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın insan bedeni ve kimliği üzerindeki etkilerini işleyen eser, düşünerek hareket eden insandan, izleyerek ve konuşarak var olan insana, algoritmalarla yönlendirilen, adeta programlanmış bir bireye dönüşüm sürecini sahneye taşıyor.

Adını, tıpta bilinç karışıklığı ve gerçeklikten kopma halini tanımlayan deliryum kavramından alan eser, dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun nasıl bulanıklaştığını sorguluyor.

Eserde dansçılar Alper Marangoz, Anna Zesakes, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü, Buse Ercan ve Gökçe Aksu yer aldı.

Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız'ın koreografisini üstlendiği eserin müzik-ses tasarımına Onur Seçki, görsel tasarımına Emir Ünalan, ışık tasarımına ise Yasin Gültepe imza attı.

Kostümler, Yargıcı'nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif biçimde tasarlandı.

Deliriyum, 24 Ekim'de AKM'de, 31 Ekim ile 7 ve 20 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.