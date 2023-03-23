Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 00:01

“Şimdiki yaşamımızın, kim olduğumuzun izlerini en fazla çocuklukta bulabiliriz. Ebru’nun çocukluk masalında da bugüne dair pek çok ize rastlarız. Eğer dünyaya geliş amacımız varsa ya da böyle bir amacın olması gerektiğinden bahsediyorsak, onun amacının kesinlikle başka insanlara ışık olmak olduğunu söyleyebilirim. Peki, sahiden de başka insanlara ışık olmak mümkün mü? Ya kendi ışığının zayıf düşme ihtimali... Ebru için böyle bir ihtimal yok.” Kitaptan...

Derya Ayyıldız, Demir Kelebek: Ebru Nurluoğlu’nun Hatıra Defteri adlı kitabında, Türkiye’de ilk kez sistematik eşya toplama kampanyalarını başlatarak ülke çapında binlerce okulda, milyonlarca insanda alışkanlık haline gelmesine öncülük eden Ebru Nurluoğlu’nun yaşamından esin veren kesitler sunuyor.

Türkiye ve dünya çapında farklı sosyal çalışmalarla binlerce kişinin ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan Acil İhtiyaç Projesi Vakfı’nı (AİP) kurucu başkanı olan Nurluoğlu’nun hikâyesini anlatan kitap, kendinden eksileceğini bile bile ışığını paylaşmaktan vazgeçmeyen, yaşama ilişkin sözü olan birine kulak vermek isteyecek herkes için bir biyografiden daha fazlası.

Geliri AİP Vakfı yararına bağışlanan kitapta Derya Ayyıldız, Ebru Nurluoğlu’nun hem yaşamöyküsünü anlatıyor hem de iyilik yapma isteğinin sınırlarının olmadığını gözler önüne seriyor.

Demir Kelebek: Ebru Nurluoğlu’nun Hatıra Defteri / Derya Ayyıldız / Eksik Parça Yayınları / 370 s. / 2023.