Deniz Erkan Sancak, '2026'da izlenecek 25 sanatçı' listesine giren ilk Türk oldu!

Dans dünyasının en önemli profesyonel yayınlarından biri olan Dance Magazine’in her yıl yayınladığı “25 to Watch” (İzlenecek 25) listesi global çapta dans dünyasında yükselmekte olan dansçılar, koreograflar, yönetmenler ve yeni dans topluluklarını içerir ve sanat dünyasının nereye doğru evrildiğine dair tahminlerde bulunuyor.

Her yıl derginin Ocak sayısında yayınlanan “25 to Watch”, sadece teknik beceriye değil aynı zamanda yaratıcılık, özgünlük, sahnedeki etki, gelecek potansiyeli ve sanatsal yönelimler gibi faktörlere göre belirleniyor.

Derginin 2026 listesinde Sancak hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Entelektüel merak, fiziksel alıcılık ve çarpıcı sahne varlığıyla donanmış, son derece çok yönlü bir güç merkezi olan Deniz Erkan Sancak, henüz potansiyelinin sınırlarına ulaşmamıştır. New York'ta yaşayan 25 yaşındaki serbest çalışan sanatçı, büyüleyici bir doğalcılıkla birçok hareket dünyasında yer almaktadır: Stephen Petronio'nun kinetik piroteknikleri, Douglas Dunn'ın akıcı formalizmi, Liz Gerring'in atletik zorlukları, Christopher Williams'ın hayali karakterleri. Sancak,' Önemli olan koreografın hayal gücünü anlamaktır. Değişebilirim, kendimi şekillendirebilirim. Her şey bir işbirliğidir’ diyor

Türkiye Ankara’da sanatçı bir ailede büyüyen Sancak, görsel sanatlar, müzik, tiyatro ve hareketle dolu bir çocukluk geçirdi. Onlu yaşlarının sonlarında, rekabetçi Latin salon dansından, öğretmeni ve akıl hocası Binnaz Dorkip ile bale ve modern dans eğitimine geçerek alışılmadık bir adım attı. Eğitimini New York Eyalet Üniversitesi Purchase College'da genişleten Sancak, 2022 yılında dans alanında lisans derecesi aldı. Şu anda, şehir merkezindeki sahneleri süslemenin yanı sıra, Metropolitan Opera Ballet'te ikinci sezonunu geçiriyor ve Türkiye'deki dans topluluğuyla bağlantılarını sürdürürken yaratıcı sesini keşfediyor. “Hayatın bana getirdiği her şeyi yapmak istiyorum,” diyor. 'Hareket etmeden duramıyorum.'“

Deniz Erkan Sancak kimdir?

Üniversite eğitimini burslu olarak gittiği New York Dans Konservatuarı Purchase College, SUNYde tamamladı. Konservatuarda Cunningham, Graham, Limon, Counter, Gaga, Alexander, Pilates, Contact Improvisation, kompozisyon, klasik bale başta olmak üzere birçok tekniğin eğitimini aldı.

Henüz öğrenciyken Anna Sokolow’un “Dreams”, Martha Graham’ın “Appellation Spring” ve “Diversions of Angel” eserlerinde başrol, Merce Cunningham’ın “Interscape” ve “Senerio” gibi kült repertuarlarda solist olarak yer aldı

Ana Maria Lucacia, Jennele Figgins, Bettijane Sills, Eve Chan gibi çağdaş koreografların eserlerinde sahne aldı.

Deniz Erkan Sancak

Öğrenciliğinin son yılında Peridance Contemporary Dance Company’ye stajyer olarak kabul edildi. Burada Igal Perry ve Yue Yin’nin koreografileri üzerine çalıştı.

Purchase College, SUNY’den 2022’de onur derecesi ile mezun oldu ve aynı yıl Ballet Nouveau Colorado’da (Wonderbound) topluluk üyesi olarak çalıştı.

2023 yazında Stephen Petronio Company’ye geçiş yaptı. Aynı toplulukla 2025 yazında dünyaca bilinen Jacob’s Pillow’da sahne aldı.

Burklyn Ballet Theatre’da koreograf ve eğitmen olarak yer aldı.

Rambert Company workshop (Direktör Benoit Swan Pouffer), Art of Marseille (Direktör William Forsythe) ve Yue Yin Dance Company'de katıldığı workshoplar arasındadır.

Metropolitan Opera Ballet topluluğunda ödüllü çağdaş oyunlarda ve aralarında Christopher Williams Dances, Douglas Dun+Dancers, Liz Gerring Dance ve Merce Cunningham Trust’ın da bulunduğu çeşitli projelerde yer almaya devam etmektedir.

Ayrıca New York’un prestijli modern ve post-modern topluluklarından olan Mark Morris Dance Group ve Trisha Brown Dance Company’de misafir sanatçı olarak çalışmaktadır.