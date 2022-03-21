21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Birleşmiş Milletler onlara ‘Denizlerin Koruyucuları’ (Guardians of the Sea) diyor. Onlar, yani küçük ölçekli balıkçılar... WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) için hazırlanan aynı adlı belgeseli izlediğinizde aslında çok iyi anlıyorsunuz neden böyle dendiğini ve onlara neden ihtiyaç duyulduğunu. Üç bir yanı denizlerle çevrili memleketimizde küçük ölçekli balıkçıların karşılaştıkları zorlukları, ayakta kalabilmek için verdikleri mücadeleyi, denizlerimizin ve deniz altındaki zenginliğin korunması adına neler yapılması gerektiğini anlatan “Denizin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” başlıklı belgesel şimdi Puhu TV üzerinden erişime açıldı; göz atmanızda sonsuz fayda var. Balıklar bitiyor, ekosistem kirleniyor Belgeselin ön gösteriminin yapıldığı Feriye’de hem WWF Türkiye yetkilileri hem filmin yapım ekibi hem de belki de en önemlisi filmde anlatılan ve küçük ölçekli balıkçılık yaparak hayatını kazanan Mordoğanlı balıkçılar bir araya geldi. Yapımcılığını Burak Dal’ın üstlendiği filmin gösteriminin hemen ardından WWF-Türkiye Balıkçılık Uzmanı, Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi Koordinatörü Timuçin Dinçer, Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Babayiğit, Mordoğan Su Ürünleri Eski Başkanı Yasedin Çidem, Mordoğanlı balıkçı Zeynep Karaca ve belgeselin yönetmeni Bahriye Kabadayı Dal’ın katıldığı bir söyleşi düzenlendi.

HIZLI TÜKENME

Hem filmin hem de söyleşinin açıkça ortaya koyduğu mesele denizlerimizdeki balık stoklarının hızla tükenmekte olduğu ve bunun da ötesinde deniz ekosistemlerinin de aynı hızla kirlenip tahrip olduğu gerçeğiydi. Çok bilinmeyen bir başka gerçek de, en azından konunun uzmanı olmayanlar için, bunun aynı zamanda geleneksel balıkçılık zanaatını sürdüren aileler için sosyo ekonomik anlamda da önemli bir tehdit oluşturduğu. İlginçtir, küçük ölçekli balıkçılar, Türkiye’deki balıkçı filosunun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmalarına karşın toplam avın sadece yüzde 10’undan faydalanabiliyor. Yasadışı balıkçılık yapan ve kullandıkları teknikler (gırgır ve troller daha çok) sebebiyle denizlerdeki balık stoğunu büyük ölçüde tüketen avcılar yüzünden geçinmekte gitgide zorlanan küçük ölçekli balıkçılar çareyi örgütlenmekte ve bir kooperatif kurmakta bulmuşlar. Kooperatifin yolunun WWF Türkiye ile kasişmesi ise hem seslerinin daha gür çıkmasına ve geniş kitleler tarafından duyulmasına yaramış hem de işte ortaya bu belgesel film çıkmış. Feriye’deki gösterim öncesi konuşan WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli şunları söyledi:

KİLİT ROL

“Küçük ölçekli balıkçılık gerek balıkçılıkla geçimini sağlayan toplumların refahı, gerekse deniz ekosisteminin sağlığının korunması açısından kilit bir role sahip. WWF-Türkiye olarak, Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi projemiz kapsamında, balıkçılar, yerel paydaşlar, bilim insanları, karar alıcılar ve STK’ler arasındaki iletişimi ve ilişkileri kuvvetlendirerek çalışıyoruz. Amacımız balıkçılıkla geçinen kıyı topluluklarının geçimini sağladığı balık stoklarını çoğaltma ve uzun vadede gıda ve gelir kaynaklarını güvence altına alma yönündeki çabalarına katkı sağlamak. Küçük ölçekli balıkçılık, gerek bu işle geçimini sağlayan kıyı topluluklarının refahı gerekse deniz ekosistemlerinin korunması açısından kilit bir role sahip. Biliyoruz ki denizleri canlı tutmak küçük ölçekli balıkçılar ile mümkün.”

“Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” belgeseli, dijital platform Puhu TV üzerinden izlenebilir: https://puhutv.com/denizlerin-koruyuculari-detay