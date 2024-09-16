Denizli, suyun ve inancın kenti olarak da anılan Hierapolis gibi birçok tarihi yerleriyle dikkat çekiyor: Antik kentlerin buluşma noktası

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 04:00

Adı daha çok horozu, Pamukkale travertenleri ve buldan bezi ile anılan Denizli, 16 antik kente ev sahipliği yapmasına karşın tarihi zenginliklerini bugüne kadar yeterince tanıtamadı. Antalya, Efes, Muğla ve Kapadokya gibi turizm merkezlerine 2 saat mesafede olan Denizli, bu bölgeleri ziyaret edenlerin ya günübirlik ziyaretleri ya da bir gece konaklamalı turistleri ağırlıyor.

Hierapolis, Laodikeia, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şehir, 21 ören yeri, 20’den fazla höyük, 4 müzesi bulunan kent, bağcılık ve şarap üretiminde de iddialı. Türkiye’de üretilen şaraplık üzümlerin yüzde 44’ünü üreten Denizli, kaplıcaları ile sağlık turizmi, İncil’de geçen 7 kilisiden birine ve 12 havariden mezarı bulunan tek havarinin bu bölgede olması gibi zenginliklerini tanıtmak için atağa geçti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütleri ile birlikte 10-11 Eylül tarihleri arasında “Denizli GeleceğiniTasarlıyor” ismiyle bir arama konferansı gerçekleştirdi. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel’in de katkı verdiği bir proje kapsamında yapılan konferansın ardından konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Türkiye’de bu kadar zenginliğe sahip neredeyse tek şehir konumundayız. Turizmde atacağımız adımlarla şehre gelen turist sayısını ve elde ettiği turizm gelirini artırmak istiyoruz. Eğer şehrimize yılda gelen 2.5 milyon turistin bir gece fazladan konaklamasını sağlayabilirsek, kişi başı 100 Avro’dan 250 milyon Avroluk ekstra turizm geliri elde edebiliriz” dedi.

Ege’nin gözbebeği Denizli denildiğinde akıllara hep Pamukkale’nin geldiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Oysa Denizli mağaraları, şelalaleri, kaplıcaları, kanyonları, antik kentleri ve ören yerleriyle de önemli bir turizm merkezidir” diye konuştu.

DESTEK…

Gelen turist sayısı arttıkça yatırımların da artacağına dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, turizm yatırımları için belediye olarak yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlayacaklarını anlatı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Şu an gerçekleştirilen Arama Konferansının temasını oluşturan VisitDenizli projesi için de paydaş toplantıları gerçekleştirilecek. Şehrin marka değerini artıracak altyapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktılarıyla yol haritası çizilecek. Ulusal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alternatif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları.”

HER BÖLGEDEN TARİH FIŞKIRIYOR

Denizli sadece tekstil ve tarihi kentleri ile değil bağcılığıyla da diğer kentlerle rekabette başa güreşiyor. Türkiye’nin toplam üzümünün yüzde 44’ü bu bölgede yetişiyor. Çalbağı bölgesinde çok sayıda irili ufaklı, markalaşmış şarap üretim tesisleri bulunuyor. Birbirleriyle tatlı rekabet için olurken diğer yandan el ele vererek bölgenin tanıtımı için ortak projeler üretiyorlar. Tesislerinde şarap yanında şarapla uyumlu mönüler çıkarıyor ve tesisleri şık bir restoran tarzında dizayn ediyorlar.

Kente gelen turistin, antik kentleri, mağaraları, Pamukkale travertenleri, şelaleleri, gölleri ziyaretinin yanında Çalbağı yolunu Toskana Vadisi şeklinde bir merkeze dönüştürmek için çabalıyorlar.

KEŞFEDİLMEMİŞ KENTLER

Denizli’nin hemen her bölgesinden tarih fışkırıyor. Bazıları gün yüzüne çıkartılan antik kentlerin yanında, çalışması sürdürülen kazı mekânları ve yerler belirlenmiş ancak henüz kazıya başlanmamış pek çok saha bulunuyor.

Buldan’da Tripolis antik kenti Pamukkale Üniversitesi’nden Prof.Dr. Bahadır Duman tarafından yürütülüyor. Sarayköy’deki Attouda antik kentinin kazı çalışmaları aynı ünversiteden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı’nın bilimsel sorumluluğunda sürdürülüyor. Kale ilçesindeki Tabae Antik Kenti kazılarına 2007-20013 yılları arasında Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bozkurt Ersoy’un başkanlığında başlandı, devam ediyor. Denizli’nin hemen her ilçesinde ören yeri ve höyüklerin kazı çalışmaları da sürüyor.