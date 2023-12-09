Denizli'de skandal: Devlet Tiyatrosu oyuncularına saygısızlık!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:39

Güncelleme: 09.12.2023 - 10:48

Denizli Devlet Tiyatrosu’nun dün akşam Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Binbir Gece Masalları” oyunu öncesi sanatçılara bir üniversite görevlisi tarafından saygısızlık yapıldı.

Oyun sonrası sahneden açıklama yapan oyuncular, Devlet Tiyatrosu’nun Denizli’den çekildiğini duyurdu. Seyirciler ise oyuncuları ayakta alkışlayarak üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Denizli'den çekildiklerini duyuran oyuncular ardından sahnede bir metin okudu. Metinde 10 yılı aşkın bir süredir Pamukkale Üniversitesi ile Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü arasında yürütülen protokol gereği sadece Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan değil, İstanbul’dan İzmir’den Trabzon’dan Adana’dan ve diğer illerden oyunların Denizli’de sahnelendiği belirtildi.

‘PILINIZI PIRTINIZI TOPLAYIN GİDİN’

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki bugün oyundan önce yaşanan talihsiz bir olaydan dolayı görüştüğümüz üzüntü ve şikayetlerimizi dile getirmeye çalıştığımız, üniversitenin görevlendirdiği Fatih Yayla, sorunlarımızı çözmediği gibi daha da agresif davranıp ‘Kendisi utanmadan, pılınızı pırtınızı toplayın gidin’ diyerek maksadını aşan cümleler kurmuştur.

‘ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ BİZİ İSTEMİYOR’

Normalde bu üslup, oyun ihlaline yol açabilecekken Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda siz saygıdeğer seyircilerimizin etkilenmemesi için temsilimizi söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Biz isterdik ki Denizli’yle olan organik bağlarımız artarak çoğalsın. Ancak ne yazık ki yaşananlar bizi ilişkilerimizi kesme noktasına getirmiştir. Anlaşılıyor ki üniversite yönetimi bizi burada misafir etmek istemiyor. Bu oyunumuzun Devlet Tiyatrosu’nun Denizli’de gerçekleştirdiği son temsil olduğunu üzülerek belirtmek istiyoruz. Sevgi ve saygılarımızla."