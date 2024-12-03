Denizli’nin ilk Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:12

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:12

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle başladı. Denizli’yi bir sanat şehri haline getirme hedefiyle yola çıkan festivalde beş günde 43 filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalin açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Sanatıyla, doğasıyla ve sosyal projeleriyle yüzü gülen insanların şehri Denizli’yi birlikte inşa ediyoruz. Bugün bu hayalimizi bir adım daha ileriye taşıyarak Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali’ni başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Filmlerin ücretsiz olarak gösterileceği festivalin ödül töreni ise 7 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de yapılacak. Oyuncu ve yönetmenlerden oluşan jüri, 10 farklı kategoride ödülleri sahiplerine takdim edecek. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü de sahibini bulacak. Programın sunuculuğunu ise İpek Dağıstanlı üstlenecek.