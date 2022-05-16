Denktaş ve Rahmi Koç’la Devrek’te volta atmak

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Ali Koç duymasın (!) yıllar önce Rahmi Koç ile benim “sıkı Beşiktaşlılar” olarak 1990'da yan yana karikatürümüz çıkmıştı. Altın Haliç'in (Golden Horn) bir mücevher taşı gibi parlayan Rahmi Koç Müzesini defalarca gezerken Rahmi Bey’in bazı bastonlarının da sergilediğini görmüştüm.

Aklıma geliverdi: Rahmi Bey’in bastonlarından herhangi birini koleksiyonuma dahil edebilir miydim? Öyle ya yıllar önce BJK Başkanı Nevzat Çelik de bana kartal başlıklı bir Devrek bastonu armağan etmişti.

Ve gerçekleşti: Rahmi Bey kullandığı bir Devrek bastonunu bana armağan etti. Hem de bu bastonu elinde tuttuğu güzel bir fotoğrafı ile.

Ve benim Denktaş ve Rahmi Bey’le birlikte Devrek bayırlarında dolaştığımızı gören bazı Devrekliler de bana Tansel Usta imzalı bir baston gönderme lütfunda bulundular. Devrek üzerinden Anadolu'nun kadim “baston, değnek, dayanak” özkültürüne bir hobi olarak dokunmak büyük nimet.

Anadolu'daki Hoca Nasrettin Anadolu'yu köy köy dolaşırken dayanacağı bir bastonu fikren bugüne kadar taşımış.