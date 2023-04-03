Descartes’tan ‘Gerçeği Arayan Her Şeyden Kuşku Duymalıdır’

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 00:04

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 00:04

“İster uyanık ister uykuda olalım, bizi ikna edecek tek şey yalnızca aklımızın apaçıklığıdır.” Kitaptan...

René Descartes, bir düşünce gezgini olarak, hazır bulduğu hiçbir fikirle yetinmeyip, düşüncenin yoluna doğru adım atmaya cesaret edebilen büyük bir deha, Batı felsefesini etkileyen en büyük filozoflardan biridir.

O, ortaçağ düşünce dünyasının egemenliğinin azalıp, modern düşüncenin gelişmeye başladığı bir dönemin şafağında durur. “Düşünüyorum öyleyse varım” önermesi her şeyden önce insanın kendi varlığını kendinde temellendirebileceği bir dünyayı çağırır.

Tüm düşünce içeriklerimizin, bilgilerimizin, inançlarımızın gerçek kılınması, yaşadığı dönemde Descartes’ın çabası olduğu kadar bugün modern bir yaşantı içerisinde olma ideali taşıyan her insanın da çabası olmalıdır.

Sadık Acar’ın yayıma hazırladığı Gerçeği Arayan Her Şeyden Kuşku Duymalıdır (Destek Yayınları) adlı kitap, Descartes’ın düşünce evreninde bir yolculuğa çıkarıyor. Descartes kuşku ile gerçeğin arasındaki bağın altını çiziyor, gerçeği ararken kuşku duymanın önemini vurguluyor.

Gerçeği Arayan Her Şeyden Kuşku Duymalıdır / Descartes / Destek Yayınları / 64 s. / 2023.