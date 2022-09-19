Devabil Kara, “TERS-YÜZ” isimli sergisiyle sanatseverlerle buluşacak

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:09

“TERS-YÜZ” camaltı sergisi, Eskişehir Anadolu Lisesi 1985 mezunlarının girişimleri ile gönüllü olarak yürütülen burs projesine kaynak yaratmak için gerçekleştiriliyor. Sergiden elde edilen tüm gelir, maddi olanakları kısıtlı ve başarılı Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim bursu olarak aktarılacak.

Sanatçı Devabil Kara, eserlerini ürettiği camaltı tekniğiniyle ilgili görüşlerini şu sözleriyle belirtti:

“TERS-YÜZ; zengin halk sanatlarımızdan, kendine özgü karakteristiği ile ilgi çeken cam altı resimleri, toplumun kendi öz değerlerinden beslenen, çoklu öğeleri içinde barındıran bir tekniktir. Ulaşılmak istenen görsel dinamik için herhangi bir disipline bağlı kalma kaygısı olmayan, özgün, samimi plastik değerlere sahip resimlerdir. Saydam, kaygan bir malzeme olan cam üzerine tersten çalışıldığı için kendine özgü bir biçimlendirme süreci içerir. Geleneksel cam altı resimleri Anadolu insanının renkli imgesel dünyasını yansıtır.”

23 Eylül’de açılışı gerçekleştirilecek sergi, Odunpazarı/Eskişehir Kent Müzeleri Kompleksi’nde 07 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

DEVABİL KARA KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Avusturya hükümet bursu ile gittiği Salzburg uluslararası yaz akademisinde litografi üzerine çalışmalar yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi’nde sanatta yeterlik tezini verdi. 1996-1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Dördü yurtdışı olmak üzere 32 kişisel sergi açan sanatçı, bir çok ulusal ve uluslararası bianel, sempozyum ve karma sergilerde yer aldı. Aralarında Devlet Resim Yarışması ve DYO Resim Yarışması ve 2021 Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” yılın sanatçısı ödüllerinin de bulunduğu 15 ödül kazandı. Sanatçı halen Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hakkında Devabil Kara, İzler Gölgeler ve Kaybedip Bulduğumuz Kimi Şeyler adıyla bir kitap yazılmıştır. Sanatını “Hem zamanın içinde hem de dışında gezinerek geçmiş ve gelecek arasındaki boşluğu tamamlayan imgeler oluşturmaya çalışıyorum” diye tanımlayan sanatçı, “Nesnenin iz olarak bıraktığı boşluk üzerine yoğunlaşıp, nesne ve zaman arasındaki karmaşık ilişkiyi sorguluyor.”