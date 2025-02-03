Devlet Çoksesli Korosu’ndan Unutulmayacak Anma Konseri

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:47

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:47

Devlet Çoksesli Korosu, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anmak için duygu dolu bir konserle sahne alıyor. 6 ve 7 Şubat 2025 tarihlerinde CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek bu özel etkinlikte, koro yas ve umudu aynı sahnede buluşturacak.

Sezonun Teması: "Hatırla"

2024-2025 sanat sezonunu "Hatırla" teması üzerine kurgulayan Devlet Çoksesli Korosu, hafıza ve anma kavramlarını müziğin diliyle ifade ediyor. Hatırlamak, yalnızca geçmişi anımsamak değil; aynı zamanda saygının, derin duyguların ve sessiz bir sözleşmenin yansıması... O karlı geceye bir saygı duruşu niteliğindeki bu konser, unutulmaması gerekenleri müzikle yaşatmayı amaçlıyor.

"Kar" Eserinin Prömiyeri

Konserin en özel anlarından biri, Ahmet Muhip Dıranas’ın dizelerinden ilham alan "Kar" eserinin ilk kez seslendirilecek olması. Besteci Onur Türkmen tarafından Devlet Çoksesli Korosu için özel olarak bestelenen bu eser, yalnızlığı, özlemi ve insan ruhunun hassasiyetlerini müziğe taşıyor. Geleneksel Türk makamlarından esinlenen eser, hüzün, dinginlik ve umudu ustalıkla harmanlıyor.

Seçkin Bir Repertuarla Anma Konseri

Konserde yer alacak eserler, yasın, umudun ve tesellinin müzikal yansımalarını bir araya getiriyor. Samuel Barber’ın "Agnus Dei" eseri, insanlığın ortak acısına içli bir ağıt niteliğinde. Puccini’nin "Requiem"i, geçmişe duyulan saygıyı ve özlemi yansıtırken, Arvo Pärt’in "Salve Regina" ve "Vater Unser" eserleri, yalın ama etkileyici melodileriyle dinleyiciyi derin bir iç huzura davet ediyor.

Sanatın Birleştirici Gücüyle Dayanışma

Bu konser, sanatın insanları bir araya getiren evrensel gücünü yansıtarak, yaşanan acılara ortak bir dil bulmayı hedefliyor. Kaybettiklerimizi anarak, onların anılarını onurlandırmak ve dayanışma içinde bir arada olmak isteyen tüm sanatseverler bu anlamlı geceye davet ediliyor.

Anma konseri, 6 ve 7 Şubat 2025 tarihlerinde CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek.