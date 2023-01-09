Devlet Tiyatrosu’nda haftalık oyunlar

Devlet Tiyatrosu’nda bu hafta program kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu, “Ocak” adlı oyunu 10-11 Ocak’ta Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu ve 13-14 Ocak’ta da Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi’nde sahnelenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00
Devlet Tiyatrosu’nda haftalık oyunlar
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, “Karmakarışık” adlı oyunu 12-13-14 Ocak’ta Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi Sahnesi’nde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.


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