Devrek’te oyuncak kütüphanesi kuruldu

Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:28

Güncelleme: 24.03.2024 - 17:28

Devrek Belediyesi tarafından İstanbul Gençlik Platformu’nun katkısıyla çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak ve her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak için oyuncak kütüphanesi kuruldu. Açılışta konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Çocukları düşünmeyen, kadınları düşünmeyen, emekçi kadınları düşünmeyen, hatta yaşlılarımızı, öğrencilerimizi düşünmeyen bir güruhtan Devrek Belediyesi’ni sizler sayesinde aldık. Şimdi onların düşünmediğini, onların vermediğini, onların yok gördüğü kesime buraları yapıp hediye ediyoruz” dedi. İstanbul Gençlik Platformu Sorumlusu Ceren Gündüz de yaptığı konuşmada “Birlikte çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Dileriz ki, bundan sonra da daha nice oyuncak kütüphanesini birlikte yaparız” ifadelerini kullandı.

